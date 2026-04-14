Feijóo ve "inhumana, insegura e insostenible" la regularización de migrantes: La gente quiere más ayudas, no "cartitas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la regularización de "más de un millón de migrantes irregulares" es "inhumana", "injusta", "insegura" e "insostenible", al tiempo que va en contra de la política de la Unión Europea y de la "mayoría de los españoles". Dicho esto, se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar" los "disparates" que, a su juicio, está promoviendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", ha recalcado Feijóo ante sus diputados y senadores, poco después de que el jefe del Ejecutivo haya publicado una carta dirigida a la ciudadanía para defender la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Consejo de Ministros.

En esa misiva, Sánchez ha señalado que esa regularización es un acto de "justicia" con la historia de España y de "necesidad" ante una sociedad que "envejece", al tiempo que ha dicho sentir "orgullo de ser español". "Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica", ha apostillado.

VA EN CONTRA DE EUROPA Y DE LA "MAYORÍA" DE ESPAÑOLES

En su intervención ante diputados y senadores en la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en el Congreso, Feijóo ha subrayado que su partido está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes irregulares", cuya entrada en España se produce "sin ningún tipo de garantías" y "sin exigencias".

"España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas", ha asegurado, para subrayar que es el Congreso donde debería sustanciarse el debate de la regularización y no en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China.

Es más, ha dicho que esa regularización va en contra de las Cortes Generales porque se votó en el Parlamento y "perdieron" esa votación; va en contra "de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que nadie le ha preguntado"; y "va en contra de Europa, porque va en contra del pacto de migración y asilo defendido por la mayoría del Parlamento Europeo".

"Y lo peor de todo, va en contra de la mayoría de los españoles", ha exclamado el presidente del PP, para añadir que los españoles tienen "derecho a controlar quién entra" y "en qué condiciones se vive" en España.

Feijóo ha indicado que el PP defiende "firmemente que España tenga una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación europea que proteja a quienes han llegado a España y, por su puesto, que proteja a los españoles".

"INHUMANA, INJUSTA, INSEGURA E INSOSTENIBLE"

A renglón seguido, ha asegurado que el PP no solo va a decir que está en contra de esa regularización sino que va a explicar por qué, si bien ha pronosticado que "los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde".

"No compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible", ha enumerado.

El líder del PP ha destacado que no es humanitaria porque "alienta a las mafias" y traslada el mensaje de que España "es un chollo", al tiempo que "perjudica" a los propios inmigrantes que llegaron de forma legal y que están aportando y cumpliendo las leyes.

Feijóo ha resaltado que es "insegura" porque no hay condiciones ni exigencias suficientes y no se sabe ni a cuántas personas afecta. "Oficialmente, a 500.000. En privado, ya lo suben a 800.000 y la policía, que ésta sí que sabe, lo sube por encima del millón de personas", ha manifestado.

"SOBRECARGA" EL ESTADO DEL BIENESTAR "SIN MEDIR LAS CONSECUENCIAS"

Además, ha asegurado que es "insostenible" porque "se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión de coste". Según ha añadido, este proceso "sobrecarga" de manera "irresponsable" el Estado del Bienestar "sin medir las consecuencias".

"La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las políticas de empleo, todo esto va a sufrir una fuerte demanda adicional, sin ningún tipo de planificación y sin financiación, y sin que nadie haya explicado quién se hace cargo", ha apostillado.

Por todo ello, el jefe de la oposición se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar desde la oposición todos los disparates que se están haciendo" desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y sobre todo, ha proseguido, se compromete a "cambiarlo desde el Gobierno" --cuando el PP llegue al Palacio de la Moncloa-- porque "el legado de Sánchez es un legado de corrupción, de inflación y de saturación de los servicios públicos".

LAS AYUDAS DEL GOBIERNO SE HAN QUEDADO "CORTAS"

En su intervención, Feijóo ha criticado la nueva carta de Sánchez, esta vez defendiendo esa regularización, y ha destacado que se produce pocos días después de que haya arrancado la campaña de la renta "más cara de la historia" y el mismo día que han conocido los datos de inflación, el 3,4%, "el nivel más alto desde junio de 2024".

En este punto, ha recordado que el PP ya avisó que las ayudas del Gobierno por el conflicto en Irán "se iban a quedar cortas". "Han pasado quince días. Se han quedado cortas. ¿Y qué va a hacer ahora el Gobierno? Otra carta", ha censurado, para añadir que "la gente no quiere más cartitas, la gente quiere más ayudas".

En este punto, y al considerar que ha quedado obsoleta la rebaja del IVA al carburante, ha defendido que "se le baje el IVA de los alimentos, que se le baje el IRPF de una vez por todas y que se alivie y acompañe a las familias para que no vivan ahogadas".