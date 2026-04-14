El PP apoyará propuesta de Vox para mantener placas franquistas en la Comunitat Valenciana

València, 14 abr (EFE).- El PP apoyará la propuesta de Vox que pide al Gobierno valenciano medidas para "evitar la destrucción, retirada o eliminación" de construcciones, placas y elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, como los relacionados con el franquismo.

Así lo ha avanzado este martes el síndic del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, quien ha lamentado que la Ley valenciana de Concordia esté en estos momentos en el Tribunal Constitucional "por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez", pues de lo contrario, cree que no se estaría hablando de esta cuestión.

La iniciativa insta al Gobierno valenciano a promover "la adopción de las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional".

Para ello, propone promover la incoación del procedimiento para la declaración como de interés cultural de los bienes referidos", y solicitan al Gobierno que impulse los trámites administrativos pertinentes para declarar de interés cultural los bienes que pudieran verse afectados por la Ley de memoria democrática, cuya protección corresponda al Estado.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicado que tras el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y la suspensión de la aplicación de algunos de los preceptos de la ley autonómica, se hizo una modificación de la norma a través de la ley de Acompañamiento respeto a la reubicación y resignificación de los símbolos afectados, que "no ha sido suspendida".

Por ello, entienden que "legalmente se puede proceder" mantener estos símbolos, entre los que se encuentran la cruz de los caídos de Alicante o la cruz del parque Ribalta de Castellón, además, "de todos los demás símbolos que representan lo que es nuestro patrimonio histórico", ha dicho.

Preguntado por el hecho de que estos símbolos están asociados al franquismo, Llanos ha respondido que la cruz "tiene 2.000 años" y "tiene poco que ver con regímenes políticos y más que ver con lo que es nuestra tradición y nuestra fe".

"A nadie se le ocurre derribar el Coliseo o a nadie se le ocurre derribar los arcos de triunfo de Napoleón por más absolutistas que fueran. La historia está ahí y está para aprender de ella", ha defendido.

El síndic del PP ha avanzado que apoyarán las iniciativa pues, a su juicio, lo que hace la Ley de Concordia es "poner en valor y en el mismo escalón a todas las víctimas": las de la República, las del franquismo y las de ETA, porque todas merecen la misma calificación y respeto.

Pastor ha dicho entender que al Gobierno de España no le guste nada esta norma "porque necesita de Bildu, es decir, necesita de la antigua ETA para mantenerse en el Gobierno de España", pero ha señalado que ese no es su problema, sino el de Pedro Sánchez.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha considerado que Vox está mostrado "su esencia", que es "defender el fascismo y todos los todos los monumentos conmemorativos del fascismo", y ha lamentado que el PP se haya "echado en manos" de este partido.

"Nosotros estaremos, como siempre, en el lado bueno de la historia. Ellos van a estar, como siempre, en el lado incorrecto"; ha manifestado Muñoz. EFE