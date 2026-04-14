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Les Corts llamará a los técnicos de Alicante ausentes en la comisión de viviendas públicas

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Alicante, 14 abr (EFE).- Los técnicos del área de Patrimonio de Alicante que no han acudido a la comisión municipal sobre las viviendas de protección pública de la Playa de San Juan serán llamados a Les Corts por parte del PSPV-PSOE y Compromís.

Así lo han anunciado ambas formaciones al término de la cita de este martes en el consistorio de la ciudad, donde sólo uno de los seis funcionarios del departamento de Patrimonio que habían sido convocados para declarar sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de las VPP de la promoción de Les Naus se ha presentado.

El portavoz socialista en la Comisión de Investigación que ha abierto Les Corts, José Díaz, ha calificado de "inaceptable" la ausencia de estos técnicos y ha advertido de que "nadie puede eludir dar explicaciones sobre un escándalo de esta gravedad".

Para Díaz, la imagen de "las sillas vacías" ha evidenciado "la falta de transparencia del gobierno del PP y su voluntad de entorpecer la investigación" y ha recalcado que "el Partido Popular podrá intentar vaciar la comisión en el Ayuntamiento, pero no podrá impedir que estas personas comparezcan en Les Corts, donde sí tendrán la obligación de responder".

Por todo ello, ha considerado "relevante" la comparecencia de perfiles técnicos clave, como la jefa de Patrimonio o el arquitecto municipal adjudicatario de uno de los pisos, para aclarar cuestiones como los "cambios de informes" que "han ido rebajando las responsabilidades del Ayuntamiento de Alicante".

A la salida de la comisión municipal, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha señalado que los alicantinos van a "recuperar la confianza en este Ayuntamiento" porque "los que no han venido aquí comparecerán en Les Corts", ya que si son llamados a esa comisión de investigación su asistencia es obligatoria, y allí les preguntarán "todo lo que hoy no les hemos preguntado porque estamos coordinados con nuestras diputadas autonómicas". EFE

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