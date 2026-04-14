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Ecuador anuncia amistoso ante Arabia Saudí

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Guayaquil (Ecuador), 14 abr (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este martes un amistoso de su selección contra la de Arabia Saudí, que se disputará el próximo 30 de mayo en Harrison, Nueva Jersey, como parte de su preparación para el Mundial 2026, antes de enfrentarse a Guatemala el 7 de junio en Columbus.

A la selección de Arabia Saudí el partido ante la Tri también le servirá de ensayo, pues en el Mundial de 2026 integra el grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

La FEF señaló que el partido ante Arabia Saudí, que se jugará en el estadio Sports Illustratted de Harrison, "marcará un momento especial en la historia de la selección", ya que será el "encuentro número 600 en enfrentamientos de categoría A, según las consideraciones de la FIFA".

La cifra refleja los 87 años de trayectoria internacional de La Tri, desde agosto de 1938, agregó la Federación.

Tras el duelo ante Arabia Saudí, el equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece cerrará la doble fecha FIFA frente a Guatemala. La concentración se mantendrá en Columbus hasta el debut mundialista, previsto para el 14 de junio ante Costa de Marfil.

Ecuador llegará a estos amistosos invicta en 17 partidos bajo el mando de Beccacece, proceso iniciado en septiembre de 2024. En ese lapso, solo registró una derrota (1-0 ante Brasil), además de seis triunfos y once empates.

La Tri volverá a jugar en Harrison tras igualar 1-1 en los amistosos del 27 de marzo con Marruecos y, cuatro días después, ante Países Bajos.

Beccacece adelantó que ya tiene definidos 20 jugadores que estarán en el próximo Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, donde Ecuador forma parte del grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Los seis cupos restantes se definirán en los próximos amistosos. EFE

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