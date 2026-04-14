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La firma vasca SKFK despliega su universo orgánico y colorista en la 080 Barcelona Fashion

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Barcelona, 14 abr (EFE).- La firma vasca SKFK ha desfilado por primera vez en la 080 Barcelona Fashion con la colección 'Lotura', que significa 'unir' o 'enlazar', y que ha simbolizado la comunión de los tejidos naturales con el propio pueblo.

En declaraciones a EFE antes del desfile, la directora creativa de la marca, Maia Curutchet, ha contado que la pasarela catalana -que está edición estrena ubicación en el rompeolas del puerto- les parecía "el contexto natural" en el que mostrar su última propuesta.

Según la creativa, la firma y la 080 Barcelona Fashion tienen "mucho en común", empezando por la "mirada diversa" y la "sostenibilidad".

"Para esta colección nos interesaba trabajar la conexión desde lo físico y lo tangible. Cómo la prenda se encuentra con el cuerpo, cómo lo acompaña y cómo se transforma con él", ha contado.

Los materiales de la colección tienen mucho peso en la propuesta de esta marca pionera del llamado 'slow fashion', la apuesta por la calidad como contraposición al auge de las prendas de baja calidad fabricadas a miles de kilómetros.

A nivel de silueta, SKFK sigue trabajando con siluetas fluidas que acompañan el cuerpo sin aprisionarlo, han explicado. Todo ello con conjuntos monocromáticos o bicolores, como es marca de la casa.

El desfile ha estado amenizado por la 'txalaparta' y la música en directo. "Nos interesaba que no solo sea algo visual, sino que se sienta en el espacio", han contado.

En una primera jornada en la que también ha mostrado su colección la firma veterana de punto de calidad Escorpión, SKFK ha reivindicado de nuevo la durabilidad de las prendas.

"Cada vez hay más interés por entender qué hay detrás de una prenda: de dónde viene, cómo está hecha y cuánto va a durar. También vemos que se valora más el vínculo con las piezas. No solo como algo funcional, sino como algo que permanece en el tiempo y con lo que se genera una conexión emocional", ha añadido Curutchet. EFE

(foto) (vídeo)

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