Herido grave un hombre tras ser tiroteado en un posible ajuste de cuentas en Barcelona

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Barcelona, 14 abr (EFE).- Un hombre ha sido hospitalizado en estado grave tras ser tiroteado a primera hora de la tarde de este martes en la terraza de una cafetería en la que estaba sentado en el barrio del Poblenou de Barcelona, un caso en el que los Mossos barajan como hipótesis principal un ajuste de cuentas entre grupos criminales.

El tiroteo se ha producido sobre las 15:50 horas en el Passeig del Taulat, a la altura de la calle Selva de Mar, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, según ha avanzado la Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, la principal hipótesis de los Mossos es que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, como el asesinato a tiros de un hombre en julio del pasado año en la calle de Consell de Cent de Barcelona en una disputa entre bandas rivales de origen balcánico.

La víctima ha recibido varios impactos de bala cuando estaba tomando una consumición en la terraza de la cafetería Kibo, un local del Poblenou especializado en 'brunchs' y cócteles muy frecuentado por turistas, además de por vecinos de la zona.

Además, el hombre herido también presentaba un corte en el cuello, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

Tras ser tiroteado, el hombre ha sido atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente trasladado al Hospital del Mar en estado grave.

Fuentes hospitalarias han informado a EFE de que el hombre se encuentra estable, aunque su pronóstico es reservado.

Agentes de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona para recoger indicios, como proyectiles, mientras toman declaración a varios testigos presenciales del tiroteo, que ha ocurrido cuando la calle estaba muy transitada.

Los Mossos también han establecido un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar y detener al autor o autores del ataque, que se han dado a la fuga.

Asimismo, los agentes de la Policía catalana buscan en los alrededores el arma de fuego con el que se han efectuado los disparos, por si el autor o autores se han desprendido de ella en su fuga.

Vecinos del barrio han explicado a EFE que la víctima vive en la zona y es un cliente habitual del local en el que ha sido tiroteado, y que una vecina, alertada por los gritos, le ha practicado los primeros auxilios hasta que ha llegado la ambulancia.

Además de a la Policía Científica, los Mossos han desplazado también al lugar del tiroteo a efectivos de Seguridad Ciudadana.

También se han desplazado efectivos de la Guardia Urbana para regular el tráfico en las calles adyacentes. EFE

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