El Govern replica a Eduardo Mendoza: "Sant Jordi es la fiesta cívica más importante"

Barcelona, 14 abr (EFE).- El Govern ha rebatido este martes a Eduardo Mendoza a través de su portavoz, Sílvia Paneque, quien ha subrayado que Sant Jordi "es la fiesta cívica más importante de los catalanes y catalanas", con lo que ha señalado que no puede "estar de acuerdo" con las afirmaciones hechas por el escritor barcelonés.

Este lunes Mendoza mostró su rechazo a que el 23 de abril se celebre 'el día de Sant Jordi' y no 'el día del libro'.

En la presentación de su nueva novela, 'La intriga del funeral inconveniente", el escritor espetó: "Voy a empezar a hacer campaña de que "'fuera Sant Jordi'. Es el día del libro'. Siempre se le llamó día del libro. Sant Jordi no pinta nada. Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer".

Ante unas afirmaciones que han generado polémica en Cataluña, la consellera de Territorio y portavoz del Govern ha hecho "una defensa cerrada" de esta festividad catalana.

Sílvia Paneque ha remarcado que durante Sant Jordi "todos los catalanes salen a la calle" para disfrutar de una "fiesta cívica" que es clave para "el fomento y la proyección de la cultura y la lengua catalana". EFE