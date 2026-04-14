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El brasileño Fonseca se sobrepone al frío y supera al chileno Tabilo

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Redacción deportes, 14 abr (EFE).- El brasileño Joao Fonseca debutó este martes en el torneo de tenis de Múnich (Alemania) con una difícil victoria ante el chileno Alejandro Tablilo en un partido disputado con apenas 10 grados de temperatura en la cancha.

Tabilo venció por 7-6 (1) y 6-3 al chileno y aseguró que "en esto consiste el tenis", "cada semana la superficie es diferente, el tipo de arcilla es distinta. Aquí además hay altitud y un clima distinto (al de Montecarlo), pero uno debe saber adaptarse".

"He tenido un par de días para aclimatarme. En el tenis tienes que adaptarte, porque quien se adapte mejor logrará mejores resultados”, afirmó el brasileño, que hace unas semanas había caído ante Tabilo en el torneo de Buenos Aires.

“Sabía que iba a ser un partido complicado. Tabilo sabe jugar y viene en un gran momento. Está jugando a un gran nivel, logrando grandes resultados”, afirmó Fonseca, que había perdido ante el chileno en los dos enfrentamientos precedentes.

“Era consciente de que el partido sería difícil. Perdí con él un par de veces. Me alegra haber jugado aquí con un tipo que saca bien en altitud. Hoy he logrado buenos restos, he metido presión. Me he sentido bien, aunque hace algo de frío, he necesitado un buen calentamiento para sobrevivir a este partido. En los cambios de lado se me estaban congelando las manos. Pero estoy contento con mi partido”, apuntó el brasileño, cuartofinalista la pasada semana en Montecarlo.

El brasileño se enfrentará en la segunda ronda al francés Arthur Rindernkech, séptimo cabeza de serie, al que superó en el Principado, otro partido que vaticina como "exigente". "Tuvimos un duelo a tres sets y fue muy complicado. Está sacando bastante bien y con la altitud de Múnich será duro. Pero tengo confianza en poder hacer un buen tenis. Estoy preparado para la siguiente ronda”, aseguró. EFE

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