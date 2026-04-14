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De Jong: "Nos hemos dejado la vida y no estuvo la suerte de nuestro lado"

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Madrid, 14 abr (EFE).- Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, expresó este martes, tras la eliminación contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo se ha "dejado la vida" para la remontada, pero no ha estado "la suerte" de su lado, aunque remarcó que el conjunto azulgrana está en el "buen camino".

"Hemos hecho muy buen partido, nos hemos dejado la vida, hemos intentado todo. Tengo la sensación de que la suerte no estaba de nuestro lado. Toca seguir. Estamos en el buen camino, vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven, con mucho talento y mucha calidad y puede competir por todas las competiciones como estamos demostrando en los últimos dos años. Vamos a seguir así”, dijo en declaraciones a 'Movistar'.

"Nunca es bueno caer en cuartos de final, porque queremos ganarla. No es bueno, pero eso no significa que no jugamos bien o no estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir así. En 'Champions' siempre son detalles y tienes que tener un poco de suerte. No ha caído de nuestro lado, pero yo creo que en algún momento va a caer de nuestro lado si seguimos así”, abundó.

De Jong valoró que ya en el tramo final, "con uno menos, siempre va a ser más difícil" la remontada. "Cada uno ha dejado la vida, lo que podía dar y no ha sido suficiente", expuso. EFE

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