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Vuelos gestionados por Enaire suben un 3,2% hasta marzo por mayor movimiento internacional

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Madrid, 13 abr (EFE).- El gestor del tráfico aéreo en España, Enaire, intermedió entre enero y marzo 520.371 vuelos, el 3,2 % más que en ese mismo periodo de 2025, debido sobre todo al crecimiento de los movimientos internacionales (4 %), ya que los nacionales cayeron el 1,1 %, según la información difundida este lunes por la compañía.

En lo que va de año, el centro de control con mayor crecimiento fue el de Sevilla, que gestionó 130.737 vuelos, el 5,9 % más que en el mismo periodo de 2025, coincidiendo con las disrupciones en las líneas de alta velocidad ferroviaria hacia Andalucía tras el accidente del 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Solo en el mes de marzo Enaire gestionó 190.000 vuelos en marzo, el 4,2 % más que un año antes, que ya había sido récord, con una evolución semejante: mejor comportamiento en el tráfico internacional que en el doméstico.

El mayor crecimiento en el trimestre se dio en los sobrevuelos -que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español-, que alcanzaron los 128.875, el 5,1 % sobre enero-marzo del año pasado.

Tras Sevilla, los mayores aumentos se dieron en Barcelona (221.943 vuelos, el 3,4 % más) y Madrid (307.343 movimientos, el 3,3 % de crecimiento).

Mientras, el centro de control de Palma mantuvo su actividad plana sobre el año pasado, con cerca de 44.000 vuelos, y el de Canarias subió apenas medio punto, hasta 112.632 movimientos de aeronaves.

El incremento de tráfico en España es un punto porcentual superior a la media europea (el 2,2 %) en lo que va de año con respecto a 2025 y supera en 21,3 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019, ya que en el caso de Enaire subió el 19,5 % y en la media de la UE bajó el 1,9 %.

En marzo, los sobrevuelos gestionados alcanzaron los 46.280, el 6,5 % más que en el mismo mes de 2025; los vuelos internacionales sumaron 108.447, el 4,8 % más, y los nacionales, 38.376, 0,1 % más.

Por centros de control, el mayor volumen de tráfico en marzo se dio en Madrid (118.538 vuelos y un aumento del 4,4 %), pero el mayor crecimiento lo registró -igual que en el trimestre- Sevilla, con un alza del 6,5 %, hasta 47.283 movimientos.

Las cifras mensuales reflejan que sólo se anotó una caída el centro de control de Canarias, del 1,1 %, hasta 39.517 vuelos.EFE

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