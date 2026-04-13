La "hucha de las pensiones" alcanza los 15.267 millones de euros, su máximo en diez años

Madrid, 13 abr (EFE).- El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", alcanzó, a 31 de marzo, un importe de 15.267 millones de euros, su máximo desde hace diez años.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los primeros meses de 2026, el Fondo ha recibido aportaciones por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) por un valor de 1.162,23 millones de euros.

El Fondo de Reserva cuenta con 13.114 millones de euros más desde 2019, cuando su importe se situaba en los 2.153 millones, no obstante el mínimo lo marcó los dos años siguientes con 2.138 millones.

Esta información se dio a conocer el viernes pasado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, presidida por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, indica el Ministerio en un comunicado.

Suárez afirmó que "la salud del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un buen indicador de la sostenibilidad de nuestro Sistema. Las medidas que estamos aprobando están funcionando. Prueba de ello es el aumento que ha experimentado la conocida hucha de las pensiones, que cuenta con más de 13.000 millones de euros adicionales respecto a 2019".

Junto a él participaron representantes del Ministerio; la interventora general de la Seguridad Social, Sonia Pérez-Urria; y el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto, entre otros, así como representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales. EFE