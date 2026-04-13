Declarado un incendio forestal en Orihuela (Alicante)

Madrid, 14 abr (EFE).- Un incendio forestal se ha declarado en la noche de este lunes en la localidad alicantina de Orihuela, en el que ya trabajan miembros del servicio de bomberos forestales de la Comunidad Valenciana para sofocarlo.

Sobre las 23:30 horas, Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana ha informado del incendio y movilizado dos unidades de bomberos forestales, con dos autobombas para combatir el fuego.

Además, también trabajan sobre el terreno cuatro dotaciones y tres mandos del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de Alicante y un agente medioambiental del Centro Provincial de Información Forestal (CPIF).EFE