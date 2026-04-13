ATA acusa a la Seguridad Social de mentir con las cuotas de los autónomos

Madrid, 13 abr (EFE).- El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha subido el tono y ha acusado de mentir a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con respecto a la reforma del sistema de cotización de los autónomos, cuyas cuotas para 2026 dijo que congelaba "a todo el colectivo".

Durante la presentación este lunes del barómetro, Amor se ha referido a la aplicación del incremento de cuotas para más de 400.000 autónomos familiares colaboradores y más de 800.000 societarios con rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales, un alza que fue incluida en la reforma pactada en 2022.

Para Amor, el Gobierno ha mentido porque a finales del año pasado congeló las cuotas de 2025 "a todos los autónomos" para este año, pero ha dejado fuera de esa medida a un tercio de ellos, la mayoría mujeres.

"Los autónomos merecen un Gobierno que no les mienta", ha dicho Amor, quien ha insistido en que la ministra "faltó a la verdad" el viernes pasado cuando dijo que el Gobierno no ha llevado a cabo "ninguna acción unilateral" sino que la subida responde al "cumplimiento de la ley".

"La ministra falta a la verdad", ha dicho Amor y ha recordado que la ley también habla de realizar una evaluación y revisión del sistema de cotización a los tres años de su puesta en marcha, es decir, el año pasado, para solucionar las disfunciones, algo que no se ha hecho.

"Si hubiera habido una revisión del sistema, esto no habría estado ahí, porque un autónomo colaborador no tiene por qué cotizar por encima del autónomo principal", ha lamentado Amor.

En la última reunión que mantuvo el Ministerio de Seguridad Social con los autónomos, el 20 de octubre del año pasado, propuso congelar los tres tramos de cotización más bajos e incrementos moderados, entre el 1 y el 2,5 %, para el resto, tras una primera propuesta muy criticada por el colectivo y los grupos políticos.

Desde entonces, no han vuelto a reunirse, pero en cualquier caso, para Amor lo primero debe ser realizar una evaluación y revisión del sistema y solucionar las disfunciones porque "mientras no se cumpla lo acordado, las cuotas es lo último de lo que nos sentaremos a hablar".

Y se ha referido también a la protección social del colectivo, porque al 70 % de los que solicitan el cese de actividad (paro de los autónomos) se les deniega, así como al acceso al subsidio para mayores de 52 años o a las dos semanas del permiso por lactancia que no pueden solicitar los trabajadores por cuenta propia.

También ha comentado la situación de los autónomos pluriempleados, que cotizan por encima de la base máxima, algo que "tiene un grado de desigualdad con respecto a un pluriempleado asalariado". EFE