Onces de gala en Osasuna y el Betis

Pamplona, 12 abr (EFE).- Osasuna sale contra el Betis con Budimir y Víctor Muñoz como referencias ofensivas e Iker Muñoz en lugar de Torró, mientras que los andaluces tampoco se reservan nada.

En el cuadro navarro, Jorge Herrando sustituye a Boyomo y Víctor Muñoz vuelve al once después de su suplencia en Vitoria. Además, Iker Muñoz le gana el puesto a Lucas Torró en la medular.

Por su parte, los béticos salen con todo, con una zona de ataque formada por Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández.

Osasuna: Herrera, Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Gómez; Amrabat, Altimira; Fornals, Antony, Abde y Cucho Hernández. EFE

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