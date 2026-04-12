Marcos Alonso: "Nos ha faltado un poco de contundencia atrás"

Vigo, 12 abr (EFE).- Marcos Alonso, central del Celta, apuntó a la falta de contundencia defensiva como una de las claves de la dura derrota encajada ante el Real Oviedo (0-3).

“Al igual que en el último partido -Friburgo-, creo que nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, de estar más vivos en las segundas jugadas y en los duelos. Hay que aprender de los errores y reaccionar lo antes posible”, comentó tras el encuentro.

El veterano futbolista pidió “limpiar” la cabeza de esta mala semana y “concentrarse” en el duelo del próximo jueves contra el conjunto alemán, al que tienen que levantar un 3-0 para jugar las semifinales de la Liga Europa.

“Después de los últimos dos partidos, tiene mucho mérito el apoyo que nos ha brindado la afición al terminar el partido de hoy. Así que, aunque sea por ellos, toca levantarse y el jueves salir con todo”, concluyó. EFE

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