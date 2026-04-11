Sánchez Cotrina, el municipalista cacereño dispuesto a "resetear" al PSOE de Extremadura

Jero Díaz Galán

Mérida, 11 abr (EFE).- Álvaro Sánchez Cotrina, que este sábado ha ganado las primarias del PSOE en Extremadura, asume el liderazgo tras una trayectoria ligada al municipalismo y dispuesto a "resetear" a un partido que durante años ha aglutinado casi todo el poder en la región y que actualmente se encuentra en mínimos históricos.

Sánchez Cotrina, secretario provincial del PSOE cacereño desde hace poco más de un año, ha logrado el hito de convertirse en el primer líder de los socialistas de Extremadura procedente de Cáceres, un hándicap que ha conseguido superar pese a la diferencia en el número de militantes entre ambas provincias, con un peso del 62% que beneficia claramente a Badajoz y a sus candidatos.

Nacido en Salorino (Cáceres) en 1986, llegó a la alcaldía de su pueblo, un municipio de poco más de quinientos habitantes perteneciente a la mancomunidad de la Sierra de San Pedro, con tan solo 25 años, en 2011, y desde entonces ha revalidado la mayoría durante cuatro legislaturas, las dos últimas sin representación de la oposición.

Es graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura y máster de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, lo que le ha llevado a desempeñar funciones como agente de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Cáceres y en la entidad local menor de Valdesalor.

En 2015, en su segundo mandato como alcalde de Salorino, Álvaro Sánchez Cotrina pasó a formar parte de la Diputación de Cáceres, donde estuvo al frente del Área de Cultura, Juventud y Deportes, para más tarde ejercer como vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, además de portavoz del Gobierno provincial.

Asimismo, ha sido vicepresidente de la Comisión de Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Universidades Populares de España.

Desde 2023 es diputado regional en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, donde ha ejercido las portavocías de Administración Local, Reto Demográfico, Turismo y Deportes.

Sánchez Cotrina ha ocupado también distintos cargos en el PSOE extremeño hasta llegar a la Secretaría Provincial de Cáceres, tras registrar la única candidatura en el XIV Congreso Provincial de febrero de 2025, y a la Secretaria General ahora, tras competir con Soraya Vega.

Así, fue miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura entre 2017 y 2019, donde ocupó la Secretaría de Política Municipal.

Desde su elección como líder de los socialistas cacereños, el imbatible alcalde de Salorino empezó a trabajar en la reorganización del partido y para ello anunció, un mes después de ser designado, la creación de un Consejo Ejecutivo Territorial para reforzar la escucha activa de las 16 comarcas cacereñas, órgano que posteriormente puso en marcha con representación de alcaldes y cargos públicos del territorio.

Álvaro Sánchez Cotrina ha defendido desde el primer momento un modelo de partido “a pie de calle”, la descentralización orgánica hacia las comarcas, la ampliación de la base militante y el refuerzo del municipalismo como eje estratégico, pilar que ha mantenido también en su carrera hacia la Secretaría General y que probablemente ha sido el que le ha llevado a ella.

Tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo después de las elecciones autonómicas adelantadas del 21 de diciembre de 2025, en las que el PSOE perdió 10 diputados y se situó en su mínimo histórico, con tan solo 18 escaños en la Asamblea de Extremadura, Sánchez Cotrina, que había encabezado la lista por la provincia de Cáceres, empezó a moverse y a ser visto por muchos en el partido como la persona que podía volver a aglutinar a los extremeños en torno al proyecto socialista.

Le ha tocado ganarse a la militancia en Badajoz y también a todos aquellos que pensaban que ahora era el turno de una mujer, pese a que Lara Garlito, en 2024; y Esther Gutiérrez, en 2025, perdieron las primarias frente a Gallardo.

Álvaro Sánchez Cotrina fue el primero en anunciar oficialmente su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura y en el proceso previo interno logró integrar otras dos precandidaturas, la del alcalde de Olivenza y presidente de la FEMPEX, Manuel José González Andrade; y la de la expresidenta del Parlamento extremeño, Blanca Martín.

Ahora le toca, como él mismo ha dicho, "resetear" un partido que está en su peor momento, para "abrir una nueva etapa y preparar la victoria de 2027" desde la conexión con la ciudadanía, la unidad interna, la ilusión y el municipalismo, como no se ha cansado de repetir. EFE