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Gilgeous Alexander, tras meter 32 puntos: "Tuve el peor arranque de partido de mi carrera"

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Chicago (EE.UU.), 26 may (EFE).- Shai Gilgeous Alexander, mejor jugador de la NBA y líder de los Oklahoma City Thunder, consideró este martes que tuvo "el peor arranque de partido" de su carrera, en la victoria 127-114 de su equipo contra los San Antonio Spurs que acercó a OKC a sus segundas Finales de NBA consecutivas.

Gilgeous Alexander comenzó el quinto partido de las finales del Oeste con uno de cinco en tiros de campo y tres pérdidas de balón, pero acabó con 32 puntos y nueve asistencias, en su mejor actuación anotadora hasta ahora en esta serie.

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"Tuve el peor arranque de partido de mi carrera, de alguna manera ganamos el primer cuarto, esto dice mucho de nuestro equipo, todos dieron la cara y lo demostraron de nuevo esta noche", dijo SGA al acabar el partido.

Los Thunder se repusieron en casa tras perder el cuarto encuentro en San Antonio.

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"Ajustamos cosas tras el último partido, aplicamos lo que aprendimos, y de esto se trata en esta serie, tenemos que ser mejores para el próximo partido", opinó el doble MVP. EFE

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EFE

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