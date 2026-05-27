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127-114. Los Thunder se colocan a un triunfo de las Finales por segunda vez seguida

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Chicago (EE.UU.), 26 may (EFE).- Los Oklahoma City Thunder se hicieron fuertes este martes en el Paycom Center de Oklahoma y triunfaron por 127-114 sobre contra los San Antonio Spurs para tomar ventaja 3-2 en las finales del Oeste y colocarse a una victoria de sus segundas Finales NBA consecutivas.

Al ritmo de un Shai Gilgeous Alexander de 32 puntos, los Thunder dejaron atrás la derrota sufrida el domingo en San Antonio y tendrán este jueves, de nuevo en Texas, su primera 'bola de partido' para sentenciar la serie.

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Los hombres de Mark Daigneault contuvieron al francés Victor Wembanyama, que no pasó de un cuatro de quince en tiros de campo (0 de 5 en triples) para 20 puntos y seis rebotes.

Los New York Knicks, que arrollaron 4-0 a los Cleveland Cavaliers para regresar a las Finales por primera vez en 27 años, esperan rival en la serie que entregará el anillo, que se disputará a partir del 3 de junio al mejor de siete partidos.

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Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, tiraron con un 48.2 % de acierto en tiros de campo y conectaron 14 de sus 32 intentos desde el arco ante los Spurs en el quinto partido de la serie.

Sin Jalen Williams ni Ajay Mitchell, Gilgeous Alexander comenzó con un modesto uno de cinco en tiros, pero acabó sellando su mejor actuación anotadora de la serie (32 puntos), a los que añadió nueve asistencias.

SGA terminó el partido con seis de 19 en tiros de campo, dos de tres en triples y 16 de 17 desde la línea de libres.

Pese al mal arranque de partido de SGA, doble MVP de la NBA, los Thunder ganaron igualmente el primer segmento, gracias a la gran respuesta grupal del equipo de Mark Daigneault.

El alemán Isaiah Hartenstein logró un doble doble de doce puntos y quince rebotes, seis de ellos ofensivos, y Chet Holmgren sumó 16 puntos y once rebotes.

Jared McCain se lució en el quinteto titular con 20 puntos y Alex Caruso lo hizo saliendo del banquillo, con 22 puntos y cuatro triples.

Los Thunder se llevaron once puntos de ventaja al descanso y no dieron opción de remontada a los Spurs, en los que a Wembanyama le costó encontrar ritmo y anotó doce de sus veinte puntos desde la línea de libres.

El máximo anotador de los Spurs fue Stephon Castle, con 24 puntos, mientras que Julian Champagnie anotó 22.

Los Spurs estuvieron abajo 58-78 al comienzo del tercer cuarto y no faltaron polémicas al final de ese segmento, cuando los árbitros negaron una canasta a Luke Kornet tras un tapón irregular de OKC y también una posesión de balón a los texanos tras un último toque en una entrada de Wembanyama.

San Antonio nunca pudo acercarse a más de ocho puntos de los Thunder, que blindaron con autoridad una victoria que les deja a un paso de las Finales. EFE

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EFE

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