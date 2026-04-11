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2-0. Rio Ngumoha alienta la remontada

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Redacción deportes, 11 abr (EFE).- Un joven de 17 años, Rio Ngumoha, el mejor regateador joven de Inglaterra, llevó el aliento a la grada de Anfield que salió del bache en la Premier con el triunfo ante el Fulham (2-0) y disparó la confianza ante la necesidad de remontar el martes ante el París Saint Germain en la Liga de Campeones.

El niño prodigio de Liverpool es una de las pocas buenas noticias con las que cuenta el aún vigente campeón en lo que va de curso. De sus botas salieron los dos goles ante el Fulham. Uno, genial, obra suya. El segundo como generador, con visión.

Arrastra dificultades el conjunto de Arne Slot, puesto en entredicho por los malos resultados y la irregularidad del equipo que anda en la quinta plaza, en la frontera de la zona champions, muy lejos del liderato al que debía aspirar y acuciado por la persecución del Chelsea, a solo cuatro puntos, con un partido por jugar.

Aún así se aferra a sus esperanzas de remontada el Liverpool que perdió el miércoles contra el París Saint germain en el Parque de los Príncipes y que afronta con dos tantos de desventaja. La victoria lograda ante el fulham es una referencia. Le metería en la eliminatoria.

Rio Ngumoha tiene desparpajo, atrevimiento a pesar de su corta edad y después de las amenazas de Mohamed Salah, que recuperó la titularidad, al cuarto de hora y de Harry Wilson, que pudo adelantar a los visitantes, entró en acción y marcó las diferencias.

La genialidad de Ngumoha llegó pasada la media hora, en el 36, en pleno ataque, sin gol, red. Cuando recibió un balón de Florian Wirtz, desafió a su marcador desde un lateral, un par de fintas y una parábola espectacular que superó al meta alemán Bernd Leno.

Sosiego y alivio en el Liverpool que disfrutó de sus mejores minutos mientras su rival perdía el rumbo. Ngumoha otra vez. Pelota en el lado izquierdo y pase a Cody Gakpo que vio solo a Mohamed Salah que hizo el segundo.

Después Arne Slot, en la segunda parte, empezó a mirar hacia la Champions y gestionó los esfuerzos. Pudo acortar distancias Emilie Smitho Rowe pero también hacer el tercero Alexis Mac Allister que salió para jugar la última media hora.

Arne Slot portugués Marco Silva

- Ficha técnica

2 - Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong (Joe Gomez, m.69), Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Andy Robertson; Curtis Jones (Ryan Gravenberch, m.46), Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah (Trey Nyoni, m.90), Florian Wirtz (Alexis Mac Allister, m.68), Rio Ngumoha (Alexander Isak, m.69); y Cody Gakpo.

0 - Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Joaquim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson (Ryan Sessegnon, m.69); Sander Berge, Alex Iwobi; Harry Wilson (Samuel Chukwueze, m.80), Joshua King (Emile Smith Rowe, m.46), Oscar Bobb (Sasa Lukic, m.46); y Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez, m.80).

Goles: 1-0, m.36: Rio Ngumoha; 2-0, m.40: Mohamed Salah.

Árbitro: Anthony Taylor.

Incidencias: Encuentro de la trigésima segunda jornada de la Premier disputado en el estadio de Anfield. EFE

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