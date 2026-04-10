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Torres: La acogida a menores seguirá hasta 2027 pero "la amenaza es que gobierne el PP"

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el decreto para distribuir la acogida de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas se prorrogará hasta 2027, pero que sobre él pesa la amenaza de que "gobierne el PP influido por Vox".

Tras el plante de las comunidades del PP en la última sectorial de Infancia de esta semana que iba a abordar nuevos criterios para prorrogar el sistema aprobado el año pasado, Torres ha insistido en que se extenderá su aplicación y que solo un gobierno socialista haría que tuviera carácter "permanente".

"Porque si gobierna en España el socio del (presidente de Canarias, Fernando) Clavijo, que es el PP, los menores se quedarán en Canarias, no saldrán al resto de las comunidades. Y el hecho más importante que teníamos en esta legislatura será agua de borrajas porque un gobierno ultraconservador o conservador ultra hará que esto quede sin efecto a futuro", ha insistido Torres.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al Comité Ejecutivo Regional del PSOE canario, su también secretario general ha señalado que prorrogar ese decreto tendría la "amenaza" de un gobierno del PP, sobre todo bajo "influencia de Vox", porque votaron en contra de él en el Congreso "y no acuden a las conferencias sectoriales".

Una decisión, la de las comunidades del PP, que ha calificado de "vergonzosa e inaceptable", incluso llegando a decir que esta postura es "antidemocrática" y supone "una deslealtad institucional y una absoluta falta de respeto".

Torres también ha rechazado la postura de la Comunidad de Madrid, que ha instado al Ministerio que dirige a "abstenerse" de enviar a su territorio más menores migrantes al entender que no lo ampara la ley.

"Es al revés, la ley no solamente lo permite sino que la Fiscalía Provincial de Madrid lo ha avalado", ha advertido el ministro.

Torres también ha tenido palabras críticas contra el líder de los populares en las islas y vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, de quien ha dicho que es "cómplice" del plante de las comunidades del PP al Gobierno de España en la sectorial de Infancia y Familias, por lo que se ha posicionado "contra los intereses de Canarias".

"El señor Domínguez lo que hace es, en vez de defender a Canarias, criticar al Gobierno que más ha hecho por solucionar este problema de Canarias que es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado para después censurar que el vicepresidente haya ido a "esconderse" esta semana a Bruselas, donde ha mantenido agenda institucional en la Comisión Europea y otras instituciones comunitarias. EFE

(foto) (vídeo)

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