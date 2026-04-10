Rescatan a 43 migrantes llegados en dos pateras al sur de Formentera y a Cabrera

Ibiza/Palma, 10 abr (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado en las últimas horas una patera con 28 personas a bordo a unas 13 millas al sur de la isla de Formentera y otra con 15 migrantes a 11 millas al sur de Cabrera.

El primer rescate se produjo sobre a las 19:50 horas del jueves, y todas las personas de esa patera son de origen subsahariano, según ha informado este viernes la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

Esta nueva barca se suma a las otras cuatro llegadas desde el domingo pasado a la pitiusa menor, con 52 personas a bordo en total.

En cuanto a la patera de Cabrera, ha sido rescatada sobre las 4:27 horas de la madrugada de este viernes y sus 15 ocupantes son de origen magrebí.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares un total de 1.274 inmigrantes a bordo de 63 pateras, según los datos recogidos por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

En el conjunto de España, 4.352 personas migrantes han llegado de forma irregular por vía marítima hasta el 31 de marzo, una caída del 62,5 % respecto a las 11.609 del año pasado, es decir, 7.257 personas menos.

En 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024, según Interior. EFE

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