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Melendi anuncia para el 8 de mayo 'Pop Rock', primer disco con material inédito en 5 años

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Madrid, 10 abr (EFE).- Melendi ha anunciado este viernes que el próximo 8 de mayo verá la luz 'Pop Rock', su nuevo álbum, el decimotercero de su carrera y el primero con material completamente inédito desde que en 2021 publicara 'Likes y Cicatrices'.

De acuerdo con la información de su sello, el título ya es "toda una declaración de intenciones: la del puro pop rock y del puro Melendi. Guitarras siempre al frente, su inconfundible voz y letras directas, sin concesiones".

Llegará después de '20 años sin noticias' (2023), el trabajo retrospectivo en el que revisaba junto a compañeros como Manuel Carrasco, David Bisbal, Rosario o Natos y Waor las canciones de su primer álbum, 'Sin noticias de Holanda' (2003).

Gracias a ese trabajo y otros factores, Melendi (Oviedo, 1979) se ha convertido en uno de los pocos artistas de su generación que han logrado trascender en los últimos años hasta un público más joven, de ahí los 9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Quienes deseen hacerse con la versión en vinilo de 'Pop Rock' deberán esperar un poco más que para la versión digital, ya que no verá la luz hasta el 15 de junio, aunque en el caso de las primeras mil unidades lo hará "con una sorpresa" que su discográfica no ha desvelado.

Además, está previsto que inicie nueva gira para presentarlo a partir del 2 de octubre en la plaza de toros de Granada, con muchas fechas ya agotadas, como la de la plaza de toros de Murcia el 10 de octubre (por lo que se ha convocado una nueva el día 11).

Otros puntos por los que pasará serán el Palau Sant Jordi de Barcelona el 1 de noviembre (nueva fecha con más entradas el 2 de noviembre), el Roig Arena de Valencia el 11 y 12 de diciembre (la segunda sin entradas disponibles) y el Movistar Arena de Madrid los días 22 y 23 de diciembre (la primera, con todo agotado). EFE

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