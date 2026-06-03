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Presidenta de Navarra acude a la Comisaría para trasladar el pésame a la Policía Foral

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Pamplona, 3 jun (EFE).- La presidenta de Navarra, María Chivite, ha acudido a la comisaría central de Policía Foral en Beloso para trasladar personalmente este miércoles el pésame del Gobierno foral y de la ciudadanía navarra a los compañeros de los cinco agentes fallecidos en un accidente de tráfico en Elgoibar (Gipuzkoa).

Durante una visita Chivite ha afirmado que ha querido acudir “en primera persona” para expresar no solo su “pesar personal”, sino también el del conjunto del Ejecutivo foral, y ha destacado que las víctimas eran “cinco servidores públicos” pertenecientes a “la institución mejor valorada de Navarra”.

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La presidenta ha reconocido además el “shock emocional” vivido durante la jornada y ha subrayado la importancia de acompañar tanto a las familias como al conjunto del cuerpo policial en el proceso de duelo.

En este sentido, ha avanzado que la intención del Gobierno es facilitar una despedida para que los propios compañeros y compañeras de Policía Foral puedan homenajear a los agentes fallecidos, aunque ha insistido en que el momento actual debe centrarse en las familias.

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Según ha explicado, el Ejecutivo pondrá a disposición todos los recursos necesarios para colaborar en la organización de los funerales en el ámbito familiar, mientras que otras posibles despedidas o actos se abordarán posteriormente.

“Ahora es el momento de las familias, de que se sientan acompañadas”, ha señalado.EFE

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EFE

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