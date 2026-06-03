Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 13 años con discapacidad psíquica

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 5 de prisión a un acusado que mantuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años, con una discapacidad psíquica reconocida del 49%, a la que había conocido a través de una red social. También ha sido condenada como cómplice la madre de la víctima, por haber permitido los abusos, a 2 años de prisión.

En el caso del hombre, los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, con la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

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Además, el encausado, actualmente de 47 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 6 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5 años.

De conformidad con el artículo 89 del Código Penal, las partes acordaron la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional del condenado por un plazo de 10 años. Al respecto, la Audiencia le ha concedido dos meses para que abandone voluntariamente el país.

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Por su parte, la madre de la menor ha sido condenada como cómplice del mismo delito a los citados 2 años de prisión, así como a otros 5 de libertad vigilada, en su caso con la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño, dilaciones indebidas y trastorno mental. Al respecto, la Audiencia ha suspendido el ingreso en prisión de la mujer a condición de que no delinca en dos años y lleve a cabo un programa formativo en materia sexual.

En concepto de responsabilidad civil, ambos condenados deberán indemnizar a la víctima de forma solidaria con 3.400 euros por el daño moral ocasionado.

Con anterioridad al juicio, celebrado el 8 de mayo, la fiscalía solicitaba 11 años de prisión para el acusado y 7 para la encausada.

A sabiendas de su edad, según recoge la sentencia, el procesado mantuvo relaciones sexuales con la menor, todas ellas en el asiento trasero de su vehículo y en una habitación de la vivienda en la que él residía en una localidad de Tierra Estella. La madre, según se considera probado, "era conocedora y consentía toda esta situación y la relación sentimental, pese a la diferencia de edad".

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El 21 de septiembre de 2019, el inculpado, la víctima, la madre de esta y el compañero sentimental de la madre se alojaron en un hotel de una localidad próxima a Pamplona. Una habitación fue compartida por el encausado y la menor, quienes, según la resolución judicial, mantuvieron relaciones sexuales, y la otra por la madre de esta y su pareja.

A consecuencia de los abusos sexuales, la víctima padece "malestar emocional", sentimiento de "vergüenza" y "actitudes y conductas evitativas".

Los procesados consignaron antes de la celebración del juicio 3.400 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

La inculpada, según reza la resolución judicial, padece un retraso mental leve, con trastornos del comportamiento derivados del consumo de sustancias estupefacientes, que afectaban de modo leve sus capacidades intelectivas y volitivas.

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