El Observatorio para Libertad Religiosa pide más seguridad ante la amenaza yihadista

Madrid, 3 jun (EFE).- El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha pedido este miércoles más seguridad en templos y eventos religiosos ante el aumento de ataques terroristas contra creyentes y la reciente amenaza yihadista del Dáesh coincidiendo con la visita del papa a España.

Así se lo ha solicitado el OLRC al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la reunión de la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, celebrada este miércoles.

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En un comunicado la presidenta del Observatorio, María García, reclama a Grande-Marlaska "que separe los delitos contra cristianos, como recomienda la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y deje de ocultarlos dentro de una categoría genérica que impide conocer la verdadera magnitud del problema".

"Por nuestros informes sabemos que la mayoría de los que están en esa etiqueta genérica de delitos de odio por motivos religiosos son contra cristianos", asegura María García en un comunicado.

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Añade que "la OSCE sí los divide y además acaba de publicar una guía sobre delitos de odio contra cristianos".

"En nuestra opinión Marlaska no divide los datos de cristianofobia por ideología porque así oficialmente no existen, pero no se puede combatir eficazmente una realidad que no se mide de forma adecuada”, explica María García.

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La entidad también ha trasladado al Ministerio del Interior su preocupación por los ataques registrados en los últimos meses contra creyentes y lugares de culto en España.

Según los datos recopilados por el Observatorio en lo que va de año se han registrado tres ataques violentos contra creyentes.

En concreto, la agresión a un testigo de Jehová en Barcelona en febrero, el ataque en abril a una mujer en Barcelona al grito de "puta cristiana" y el caso ocurrido también en abril en un municipio de Granada, donde un hombre hirió con un hacha a tres vecinos afirmando que "todos los cristianos deben morir".

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El OLRC considera que la reciente amenaza difundida por Dáesh coincidiendo con la visita del papa León XIV a España unida al aumento de ataques contra creyentes registrados en los últimos meses "obliga a extremar las medidas de protección en templos, celebraciones religiosas y actos multitudinarios vinculados a la visita papal".

La organización también ha alertado de las vejaciones sufridas por creyentes en los últimos meses, especialmente contra personas judías, como el caso de las mujeres expulsadas del Museo Reina Sofía por portar símbolos judíos o los insultos a una mujer judía en el metro de Madrid, hechos que, a juicio de la entidad, "reflejan la necesidad de abordar con mayor firmeza toda forma de hostilidad religiosa". EFE

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