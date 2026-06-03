Espana agencias

Doce médicos narran el "sorprendente" historial clínico de la tía política de Luis Lorenzo

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jun (EFE).- Doce médicos han narrado en el juicio al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez Palomino, el "sorprendente" historial clínico de la tía de ella, que recibió multitud de diagnósticos y recetas de antipsicóticos, sedantes y fármacos para el alzhéimer de forma paralela en los tres meses anteriores a su muerte.

"Me sorprendió que la atendiesen varios equipos médicos", ha afirmado un neurólogo durante su declaración en la tercera sesión del juicio a Lorenzo y Suárez Palomino, acusados de detener ilegalmente, vejar y estafar a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021.

PUBLICIDAD

Ambos acusados se enfrentan a una petición de 6 años de prisión en el juicio que acoge estos días la Audiencia Provincial de Madrid, y donde también se sienta en el banquillo Ana Elisabeth V.I., la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria en las últimas semanas antes de su muerte.

La primera médica en comparecer atendió a la anciana en el Hospital Nuestra Señora de América de Madrid en marzo de 2021 y ha dicho que acudió a su consulta por unos problemas de memoria, según le dijo su sobrina, que la acompañaba y tenía "cierto interés en obtener un diagnóstico".

PUBLICIDAD

Otra médica la recibió el mismo mes y le prescribió quetiapina, un antipsicótico, y Reminyl, para el alzhéimer, algo que sorprendió al doctor que atendía a la mujer desde hacía 20 años en Asturias, que ha dicho en la Sala que tenía los olvidos "benignos de la vejez".

Por ello, solicitó que fuera examinada en el Hospital Monte Naranco de Oviedo por un especialista, que ha referido en el juicio que observó un "posible" deterioro cognitivo que no pudo corroborar al no haber vuelto la mujer a su consulta ni haberse realizado las pruebas que le prescribió. Justo la citaron para las pruebas cuando se fue a Madrid, según se dijo ayer en la vista oral.

En paralelo, una médica del Centro de Salud de Rivas (Madrid) ha referido que recibió una llamada de Arancha pidiendo una medicación -quetiapina- que le había pautado un neurólogo de la sanidad privada.

Cuando el letrado de la acusación, Jaime Sanz de Bremond, ha exhibido la multitud de recetas electrónicas expedidas con su firma, la doctora ha negado que hiciera tal cosa, pero sí ha reconocido haber realizado una única receta a petición de la sobrina.

La médico de familia de Lorenzo y Suárez Palomino ha testificado en la sala que vio a Isabel en tres ocasiones, en una de ellas -el 12 de marzo de 2021- le prescribe 30 cápsulas de un fármaco para el insomnio y, apenas tres días después, le pautó otras treinta porque, según le refirió Arancha, estaba "inquieta".

Además, esta doctora ha explicado que la sobrina acudía a menudo para pedirle medicación para Isabel y que le dijo que su médico de cabecera en Asturias pensaba que "no se valía por sí misma", algo que él mismo ha descartado en el juicio.

Ya en el mes de mayo Arancha acompañó a su tía para ver a un neurólogo y durante la visita sufrió un desmayo "derivado de la medicación que tomaba" y por el que fue ingresada. En ese momento fue diagnosticada con una demencia moderada.

La anciana fue dada de alta "voluntariamente" a petición de Arancha, ya que tenían que realizar un "trámite relacionado con un empadronamiento", pero el letrado de la acusación ha referido a EFE que, en realidad, "mienten" para llevarla ante notario y firmar un nuevo testamento.

Por último, ha comparecido un médico de atención primaria que atendió a la mujer el 1 de junio ante un posible ictus -uno de los riesgos derivados de su medicación- y ha dicho que "tenía mal aspecto" y que recomendó pedir una ambulancia, tras lo que Arancha le dijo: "Me viene mal porque tengo que hacer los deberes con el niño". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visto para sentencia el juicio del caso ataúdes tras más de 200 testigos y peritos

Infobae

Presidenta de Navarra acude a la Comisaría para trasladar el pésame a la Policía Foral

Infobae

Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 13 años con discapacidad psíquica

Condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 13 años con discapacidad psíquica

El Observatorio para Libertad Religiosa pide más seguridad ante la amenaza yihadista

Infobae

Urtasun ve "impresentable" lo que sale del 'caso Leire Díez' y dice que la Justicia dirimirá si lo investigado es delito

Urtasun ve "impresentable" lo que sale del 'caso Leire Díez' y dice que la Justicia dirimirá si lo investigado es delito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

El exjefe de la UCO acusa al Gobierno de presionarle para frenar la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez: “Es prospectiva y malintencionada”

Mercedes González, la directora de la Guardia Civil sobre la que Leire Díez aseguraba tener el “control”: prometió ser “inflexible” contra la corrupción

ECONOMÍA

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%