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El CGPJ aprueba un protocolo para gestionar las consultas de los jueces sobre el uso de la IA

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un protocolo para gestionar las consultas que los miembros de la carrera judicial realicen sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en su labor profesional.

Así, el CGPJ señala en una nota de prensa que la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital ha acordado que "todas las consultas sobre esta materia se centralicen en la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos (DSYCPD)" del órgano de gobierno de los jueces.

La adopción de esta medida se enmarca dentro del anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, del que el Pleno informó en su reunión del pasado 25 de marzo, señala.

El pasado enero, el CGPJ acordó que la utilización de la IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, tiene que pasar por el principio de control humano efectivo, que implica el constante "control humano, real, consciente y efectivo" por parte de los jueces.

Así, considera usos permitidos la búsqueda y localización de información jurídica, la recuperación de antecedentes procesales; el análisis, clasificación y estructuración de información, documentos y datos con fines de organización, comprensión o apoyo al estudio del asunto; o la elaboración de esquemas, resúmenes o borradores de trabajo interno, siempre que no tengan carácter decisorio ni sustituyan la redacción personal.

Los miembros de la carrera judicial solo podrán utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial, incluidas las herramientas de IA generativa, "que les sean facilitadas por las administraciones competentes en materia de Justicia y hayan pasado el control del CGPJ o aquellas que les sean proporcionadas directamente por el órgano de gobierno de los jueces", apuntó el Pleno en la nota de enero.

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