Espana agencias

Disminuye la lista y el tiempo de espera de la dependencia: 152.249 personas y 329 días

Guardar

Madrid, 10 abr (EFE).- Las listas de espera del sistema de dependencia han descendido un 16,6 % en el último año, hasta las 152.249 personas, así como el tiempo medio que han tenido que esperar los solicitantes para la resolución de sus expedientes, 329 días, nueve menos que el año pasado.

Derechos Sociales ha presentado este viernes los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del primer trimestre de 2026, que cifra en 1.655.446 las personas que reciben una prestación, 148.284 usuarios más tras un incremento del 9,8 % anual, lo que supone un "máximo histórico", según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Asimismo, Martínez ha destacado que en los tres primeros meses del año el SAAD mantiene su tendencia hacia la reducción de las listas de espera y ha subrayado que la bajada interanual del 16,6 % suponen 30.283 personas menos respecto a marzo de 2025. "La lista de espera acumula ya una reducción del 51 % desde el año 2020", ha incidido.

De las 152.249 solicitantes que hicieron la petición y aún no han obtenido respuesta pasados los seis meses que establece la ley, 92.363 personas están pendientes de que se les asigne grado, 51.523 a la espera de que se resuelva qué prestación van a tener y a 8.363 les falta recibir esa prestación.

"Donde tenemos el principal cuello de botella y donde el tiempo de espera es más largo es desde la solicitud hasta la resolución de grado. Sin embargo, una vez que la persona tiene reconocida su grado hasta que se hace efectiva la resolución de la prestación, el tiempo es mucho menor", ha explicado Martínez, que ha señalado la reducción de plazos como uno de los principales retos del sistema. EFE

Últimas Noticias

La camiseta del ‘Centenariazo’, la más buscada en España

Infobae

Simeone enfoca al Sevilla sin Giménez, Hancko, Barrios y Cardoso

Infobae

¿Por qué el Milan necesita la efectividad de Lewandowski?

Infobae

Este fin de semana, giro radical del tiempo: de un ambiente veraniego al frío en 24 horas

Infobae

Irene Montero aboga por negociar con "discreción" y "respeto" con toda la izquierda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

Una de las grandes fortunas de España quiere construir junto a la ‘prisión de los políticos’ en Soto del Real una planta fotovoltaica con 117.000 paneles

España endurece desde este viernes las penas por robar móviles: si te pillan por cuarta vez te pueden caer hasta 18 meses de prisión

Crece la preocupación por los 700 militares españoles en Líbano: “No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”

ECONOMÍA

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

La comunidad autónoma en la que más testamentos se redactan en España: concentra más del 18% del total

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

El precio de la gasolina este 10 de abril en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo