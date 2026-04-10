Disminuye la lista y el tiempo de espera de la dependencia: 152.249 personas y 329 días

Madrid, 10 abr (EFE).- Las listas de espera del sistema de dependencia han descendido un 16,6 % en el último año, hasta las 152.249 personas, así como el tiempo medio que han tenido que esperar los solicitantes para la resolución de sus expedientes, 329 días, nueve menos que el año pasado.

Derechos Sociales ha presentado este viernes los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del primer trimestre de 2026, que cifra en 1.655.446 las personas que reciben una prestación, 148.284 usuarios más tras un incremento del 9,8 % anual, lo que supone un "máximo histórico", según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Asimismo, Martínez ha destacado que en los tres primeros meses del año el SAAD mantiene su tendencia hacia la reducción de las listas de espera y ha subrayado que la bajada interanual del 16,6 % suponen 30.283 personas menos respecto a marzo de 2025. "La lista de espera acumula ya una reducción del 51 % desde el año 2020", ha incidido.

De las 152.249 solicitantes que hicieron la petición y aún no han obtenido respuesta pasados los seis meses que establece la ley, 92.363 personas están pendientes de que se les asigne grado, 51.523 a la espera de que se resuelva qué prestación van a tener y a 8.363 les falta recibir esa prestación.

"Donde tenemos el principal cuello de botella y donde el tiempo de espera es más largo es desde la solicitud hasta la resolución de grado. Sin embargo, una vez que la persona tiene reconocida su grado hasta que se hace efectiva la resolución de la prestación, el tiempo es mucho menor", ha explicado Martínez, que ha señalado la reducción de plazos como uno de los principales retos del sistema. EFE