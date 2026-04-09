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Las adicciones sociales están motivadas por el malestar emocional, no por la diversión

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Barcelona, 9 abr (EFE).- Un estudio del Observatorio de Prevención Activa de ACENCAS concluye que las personas con adicciones sociales no recurren a estas conductas por ocio ni por factores familiares, sino como vía de escape ante el malestar emocional, en un contexto marcado por la soledad que generan las pantallas.

El presidente de ACENCAS, Francesc Perendreu, ha presentado este jueves en el marco del XVII Congreso de Juego Responsable los resultados de la investigación, basada en más de un centenar de entrevistas a pacientes, y ha destacado que permite poner "rostro emocional" al perfil de las personas afectadas.

Este tipo de adicciones -como la ludopatía, el uso problemático de pantallas, la pornografía o las compras compulsivas- comparten un patrón de baja autoestima, miedo a la soledad, dificultades para gestionar emociones negativas y necesidad de validación, señala el estudio.

En este sentido, Perendreu ha advertido además de que las pantallas han cambiado el contexto de estas adicciones al concentrar todas estas conductas en un único dispositivo y hacerlas accesibles en cualquier momento: "Con un móvil puedes hacerlo todo".

Este entorno digital contribuye al aislamiento, especialmente entre los jóvenes, ha destacado, así como la precocidad en el inicio de estas conductas, con acceso a la pornografía desde los 9 o 10 años y problemas con el móvil a partir de los 13 o 14.

"Estamos en la sociedad más comunicada de la historia, pero también la más solitaria", ha afirmado el presidente de ACENCAS, quien ha destacado que las relaciones sociales se basan en el teléfono móvil.

Así, Perendreu ha pedido a la directora de Tributos y Juego de la Generalitat, Natàlia Caba, que ha asistido a la inauguración del congreso, colaboración para controlar y prevenir el juego en línea ilegal, y ha alertado de que concentra muchos menores.

El estudio también rompe con la idea de que la familia es el factor determinante en el desarrollo de una adicción, y concluye que se trata de un problema individual en el que la familia debe cumplir, sobre todo, un papel de apoyo en la recuperación.

A partir de estos resultados, ACENCAS defiende la necesidad de actuar de forma preventiva desde edades tempranas, especialmente en las escuelas, pero también en el ámbito sanitario y universitario, con un enfoque multidisciplinar. EFE

dic/rq/aam

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