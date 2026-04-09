Frenkie de Jong hace parte del trabajo con el grupo

Sant Joan Despí (Barcelona), 9 abr (EFE).- La presencia del centrocampista Frenkie de Jong, que ha empezado a hacer parte del trabajo con el grupo, ha sido la novedad del entrenamiento que el Barcelona ha hecho este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El calendario no da tregua y, tras perder este miércoles ante el Atlético de Madrid (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el equipo azulgrana ya ha empezado a preparar el derbi liguero contra el Espanyol del próximo sábado.

De Jong, en la recta final de la recuperación de una rotura del bíceps distal de la pierna derecha que le ha tenido las últimas seis semanas de baja, podría ser la novedad en la convocatoria.

Esta mañana el neerlandés ha hecho, sobre el césped, parte de la sesión con los que fueron suplentes ante el conjunto rojiblanco, mientras que los titulares han realizado trabajo de recuperación y compensación para aliviar la carga postpartido.

Así, con todos los disponibles del primer equipo, y la presencia de Eder Aller, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués, del filial, los de Hansi Flick ya se han ejercitado pensando en el derbi.

Este viernes, la plantilla volverá a entrenarse en las instalaciones de Sant Joan Despí a partir de las 11:00 horas. Tras la sesión, Flick comparecerá en rueda de prensa y, posteriormente se trasladará al Estadio Johan Cruyff, donde comparecerá junto al técnico del Espanyol, Manolo González, en la tradicional foto previa al derbi. EFE

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