Rajoy, Cospedal y los Bárcenas protagonizan la tercera semana del juicio del caso Kitchen

Madrid, 19 abr (EFE).- El juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional alcanza la próxima semana su punto álgido con las declaraciones el jueves como testigos del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien llegó a estar investigada por esta causa.

También del extesorero del PP Luis Bárcenas, que abrirá el lunes junto a su esposa, Rosalía Iglesias, la ronda de testificales previstas para esta tercera semana de juicio.

Ambos declararán como perjudicados por esta presunta trama parapolical puesta en marcha entre 2013 y 2015 para sustraer documentación al extesorero que pudiera perjudicar al PP y que fue supuestamente orquestada por la cúpula del Interior, cuyos principales responsables, el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, se enfrentan a 15 años de cárcel por estos hechos.

Dado que Bárcenas y su mujer habían sido citados como testigos, ninguno de ellos ha podido estar presente en las seis jornadas que ya se han celebrado de este juicio para evitar que escucharan de primera mano lo que han relatado otros testigos y que su declaración se viese condicionada por esos testimonios.

Una vez que declare, Bárcenas podrá asistir al resto de sesiones del juicio y presenciar si lo desea las del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

La animadversión de Bárcenas y Cospedal quedó patente a raíz de que salieran a la luz los famosos papeles del extesorero con anotaciones de la caja b del PP. Cospedal fue la encargada de explicar el pago de las indemnizaciones "en diferido" a Bárcenas tras su salida del partido.

Un episodio que rememorará Rajoy cuando declare el jueves en la Audiencia Nacional. Una cita que para él será un 'déjà vu' de la que protagonizó el 26 de julio de 2017 cuando tuvo que declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel, lo que le convirtió en el primer presidente en ejercicio en ser llamado a testificar ante un tribunal. La diferencia esta vez es que ya no ostenta ninguna responsabilidad en el partido.

Ese mismo día también está citada Cospedal, quien, antes de ser llamada como testigo, llegó a estar imputada en Kitchen por sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, si bien en todo momento negó que fuera para tratar este asunto. Finalmente el juez instructor optó por sacarla de la ecuación por falta de pruebas de que estuviera al tanto de esta operación, con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.

La acusación popular que ejerce el PSOE hizo un último intento al inicio del juicio para volver a meterla, propuso parar la vista oral para reabrir la causa para instar su procesamiento y el del PP como partícipe a título lucrativo.

En esta ocasión ya no contó con el apoyo de la Fiscalía, que, al igual que resolvió el tribunal, le aconsejó pedirlo de nuevo al juzgado de instrucción sin necesidad de atrasar más la vista oral, dado que si se encontrasen indicios que llevaran a reabrir el caso para ella, bien podría ser juzgada aparte si se diera el caso.

También prestarán testimonio el jueves el exministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, y el que fuera su número dos, José Antonio Nieto.

El día anterior será el turno, entre otros, del exmarido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, quien también estuvo imputado en Kitchen a cuenta de su relación Villarejo y haber acompañado a su esposa a alguno de los encuentros que mantuvo el excomisario con la exdirigente popular en su despacho en Génova.

Entre otros testigos destacados figura el principal investigador del caso Gürtel en la Unidad de Delicuencia Económica y Financiera (UDEF) Manuel Morocho, sobre el que la trama también habría hecho presiones para apartarle de la causa de corrupción del PP, cuya primera sentencia en 2018 desembocó en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy.

También el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', condenado por el caso Gürtel, y que en uno de los audios intervenidos a José Villarejo que dieron pie a esta causa, pieza número 7 del caso Tándem, el excomisario avisó al exregidor del comienzo de las investigaciones de Gürtel y le propuso una estrategia ante la imputación de Bárcenas. EFE

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