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La plantilla del Manchester United quiere que Carrick se quede

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Londres, 7 abr (EFE).- La plantilla del Manchester United quiere que Michael Carrick continúe como entrenador del equipo una vez que venza su contrato al final de la presente temporada.

El técnico inglés fue contratado en enero tras la destitución de Rúben Amorim para dirigir al United hasta el final de esta campaña, pero a cinco semanas de que acabe el curso Carrick ha recibido el apoyo de varios futbolistas del equipo para que siga después del verano.

"Creemos que es el hombre adecuado para este trabajo", dijo Amad Diallo, delantero de los 'Red Devils' en Dublín, donde el United está aprovechando estas semanas sin partidos para hacer una serie de entrenamientos.

"Conoce el club, ha jugado aquí y tiene una gran experiencia para dirigirlo. No lleva mucho aquí, pero lo ha hecho muy bien y su relación con los jugadores es muy buena. A veces necesitas un entrenador así para devolver al club a donde pertenece. Creo que el club decidirá a final de temporada, pero mi opción es que estamos muy contentos con él", afirmó.

La opinión del costamarfileño fue compartida por Bryan Mabeumo, que valoró la buena comunicación y la experiencia que tiene Carrick.

"Sabe por lo que ha pasado este club y sabe comunicarse con nosotros", dijo el atacante.

Desde que fue contratado en enero de este año, Carrick ha dirigido diez partidos al United, con siete triunfos, dos empates y una sola derrota.

El equipo ha pasado de estar en la séptima posición cuando Amorim fue despedido a la tercera, inmerso en la pelea por volver a la Liga de Campeones tras un año de ausencia en Europa.

Los 'Red Devils' tienen siete puntos de ventaja respecto al sexto clasificado con siete jornadas por delante. EFE

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