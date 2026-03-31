EH Bildu confirma que Otegi recibió amenazas de muerte y este lunes compareció como perjudicado ante un Juzgado

El entorno de Arnaldo Otegi había mantenido reserva sobre una serie de amenazas de muerte recibidas en diciembre de 2025, reservando la información únicamente a su círculo más cercano hasta que se difundió en medios de comunicación. Según informó EH Bildu, el secretario general de la formación soberanista compareció este lunes ante un Juzgado de Vitoria-Gasteiz en calidad de perjudicado para dar testimonio sobre estos hechos.

De acuerdo con lo publicado por EH Bildu y según confirmaron fuentes parlamentarias, las amenazas consistieron en mensajes dirigidos al grupo parlamentario en el Parlamento Vasco y llegaron pocas horas después de una intervención de Javier de Andrés, presidente del Partido Popular vasco, en la que auguró el "exterminio" político de la formación soberanista. Tal como detalló EH Bildu, posteriormente representantes del grupo en la Mesa del Parlamento denunciaron el incidente ante la Ertzaintza, actuando en nombre de la organización política.

El medio EH Bildu precisó que la reacción ante los mensajes intimidatorios consistió, en primer lugar, en preservar la confidencialidad de la información por parte de la izquierda soberanista. Esta decisión respondía, según fuentes de la formación, a la costumbre de no hacer público este tipo de sucesos relacionados con amenazas personales o colectivas a sus miembros. No obstante, tras la publicación de los hechos en distintos medios, el grupo decidió confirmar la información y facilitar el contexto de lo sucedido.

Desde la formación subrayaron que Otegi asistió a la comparecencia judicial en calidad de persona afectada en la jornada posterior a la denuncia, presentada formalmente ante las autoridades competentes. EH Bildu indicó que el procedimiento judicial quedó abierto a raíz de dicha denuncia, presentada luego de que circulara información sobre el incidente. Las fuentes parlamentarias consultadas recordaron que la policía autónoma vasca, la Ertzaintza, se encarga de la investigación tras recibir la notificación formal del caso.

El mensaje intimidatorio llegó en un contexto político marcado por la tensión verbal en el Parlamento Vasco. Fuentes de EH Bildu señalaron que las amenazas surgieron poco después del pronunciamiento de Javier de Andrés, quien, en sesión parlamentaria, anticipó el final político de su formación adversaria con la expresión "exterminio". Las representantes de EH Bildu en la Mesa interpretaron la coincidencia temporal entre estas declaraciones y la recepción de las amenazas como un hecho relevante al exponer el caso ante la Ertzaintza.

A juicio del grupo parlamentario soberanista, la publicación en los medios motivó el paso al frente de confirmar el incidente y de informar sobre la actuación judicial de Arnaldo Otegi. Anteriormente, habían gestionado los hechos de manera interna, argumentando que su proceder habitual evita la exposición mediática de amenazas sufridas por sus miembros. La denuncia presentada por los representantes del grupo en la Mesa del Parlamento Vasco activó el mecanismo judicial para esclarecer la procedencia y la autoría de los mensajes amenazantes.

Según consignó EH Bildu, la secuencia de hechos comenzó en diciembre de 2025 con la recepción de mensajes amenazadores, continuó con la denuncia ante la policía vasca y culminó en este primer momento con la comparecencia de Otegi en sede judicial. El proceso judicial sigue su curso, recoge el comunicado difundido por la formación, mientras se investiga la posible conexión entre las amenazas y el contexto político previamente mencionado. La información sobre los incidentes, hasta ahora conocida únicamente por el entorno más directo de Otegi y los representantes parlamentarios de EH Bildu, salió a la luz a raíz de las publicaciones en medios y fue confirmada por los portavoces de la formación.