RFEF traslada a Real Madrid y Barakaldo la reclamación del Pontevedra por quinta plaza

Pontevedra, 25 may (EFE).- El Pontevedra informó de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ha comunicado que el Real Madrid Castilla y el Barakaldo tienen de plazo “hasta las 18.00 horas” de este lunes para presentar “las consideraciones que entiendan oportunas” tras la reclamación por parte del club gallego de la quinta plaza del grupo I de Primera Federación, que da acceso a la promoción de ascenso.

El club presidido por Lupe Murillo, además, señala que esta mañana remitió "documentación adicional complementaria al escrito enviado en la mañana del domingo, reforzando la interpretación reglamentaria defendida por la entidad".

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“El club continúa trabajando en defensa de sus derechos deportivos y seguirá informando a sus abonados y aficionados de cualquier novedad oficial que se produzca”, destaca en su comunicado.

El conflicto, sin precedentes en el fútbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y es el que supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

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El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

En juego está un billete para la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion. Los tres equipos implicados -Real Madrid, Pontevedra y Castilla- finalizaron la Liga empatados a puntos.

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De momento, la RFEF ha marcado el partido de ida de la semifinal del 'playoff' de ascenso a Segunda División entre el Real Madrid Castilla y el Sabadell para el próximo viernes a las 21.00 horas. EFE

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