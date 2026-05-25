Competencia cifra un ahorro de 1.800 millones si se impulsan más los fármacos genéricos

Madrid, 25 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que si se impulsara el uso de los fármacos genéricos hasta niveles europeos, se lograría un ahorro anual de 1.800 millones y que si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían 45.000 nuevos empleos en una década.

Así lo cifra en una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de medicamentos en España, tanto a nivel minorista como mayorista, que ha publicado este lunes y en la que identifica diversas medidas para mejorar la eficiencia y competencia en beneficio de los pacientes y de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

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En el ámbito mayorista, la CNMC recomienda reforzar la evaluación farmacológica y económica de los medicamentos innovadores (con patente), impulsar la competencia en los medicamentos sin ella –favoreciendo una mayor penetración de los genéricos y biosimilares– y que la retribución de los mayoristas y minoristas dependa en mayor medida de la calidad del servicio prestado.

Según la patronal de los genéricos, Aeseg, en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65 % en unidades y al 25 % en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21 y 40 %, respectivamente.

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Para Competencia, si en España se impulsara su uso hasta niveles de otros países europeos que llegan al 70 %, podría alcanzarse un ahorro farmacéutico anual de hasta 1.802 millones.

Respecto al ámbito minorista, propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio.

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"España mantiene una de las regulaciones más restrictivas, según la OCDE. A partir de la experiencia de Navarra –con una regulación de mínimos desde el año 2000–, la CNMC estima que flexibilizar la apertura de farmacias en el resto de las comunidades autónomas permitiría crear, al cabo de 10 años, unas 20.000 farmacias nuevas y 45.000 nuevos puestos de trabajo, en su mayoría cualificados", estima.

Competencia también cuantifica los beneficios de liberalizar la venta por internet de todo tipo de medicamentos bajo supervisión técnica, una medida que, según sus cálculos, ahorraría a cada ciudadano una media de 84 minutos al año en desplazamientos que "podría destinar al ocio u otras actividades".

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Además, recuerda la importancia de seguir otras de sus recomendaciones, como reformar el sistema de retribución en la cadena de distribución para que se base en los servicios prestados y la calidad, y no únicamente en el precio del medicamento.

También plantea eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que trabajan en una oficina y las restricciones a la propiedad y titularidad de las farmacias, permitiendo su integración horizontal y vertical para aprovechar economías de escala. EFE

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