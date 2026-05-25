Se entrega en Madrid el autor de un atropello mortal con fuga en Sagunto (Valencia)

València, 25 may (EFE).- El autor del atropello mortal a un peatón ocurrido la madrugada del domingo en Puerto de Sagunto (Valencia) se ha personado este lunes en dependencias policiales de Madrid, donde ha reconocido ser el causante del atropello y después darse a la fuga, según ha informado el Ayuntamiento de Sagunto.

La Policía Local de Sagunto localizó este domingo a las 6 de la mañana el turismo causante del atropello mortal a un hombre de 35 años ocurrido tres horas antes, un Renault Megane, y lo trasladó a dependencias municipales, donde fue inspeccionado por la Policía Nacional y la Policía Local.

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Durante todo el domingo se intentó localizar sin éxito al conductor del vehículo, que a las 10 de la mañana de este lunes se ha presentado en dependencias policiales de la ciudad de Madrid y ha reconocido ser el autor de los hechos, según un comunicado del Ayuntamiento.

Por parte de la Policía Local de Sagunto y la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía se siguen instruyendo las correspondientes diligencias, de las que se encarga la Sección de Instrucción y Primera Instancia, plaza 2 de Sagunto.

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El atropello se produjo a las 3 de la mañana del domingo en la calle Isla Menorca de Puerto de Sagunto y el peatón murió en el acto, tras lo cual el vehículo abandonó el lugar a gran velocidad y los testigos solo pudieron decir que era un turismo de color negro, según las mismas fuentes. EFE