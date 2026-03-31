Abogacía, Justicia y Migraciones acuerdan colaborar para "informar y divulgar" sobre la regularización extraordinaria

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, trasladó en un encuentro con autoridades del Gobierno la relevancia del acompañamiento legal en las etapas de regularización de personas extranjeras, remarcando que incluso los procesos aparentemente simples requieren asesoramiento profesional. Con esta intervención, González situó la actividad de los más de 28.000 letrados españoles especializados en extranjería como un soporte crucial que cobra especial sentido en circunstancias complejas, como las vividas por migrantes en las costas o aeropuertos. A partir de este posicionamiento, se dio a conocer el inicio de un plan de acción coordinado entre la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, cuyo propósito central es informar a la población sobre la regularización extraordinaria.

Según reportó Europa Press, la colaboración se acordó este martes y tendrá forma en jornadas divulgativas, mesas redondas y campañas ciudadanas, así como en materiales informativos que provean claridad sobre el proceso. El Consejo General de la Abogacía informó que la primera de estas actividades está programada para el mes de abril, abriendo un calendario de acciones conjuntas que se desplegará durante los próximos meses. Este esfuerzo se presenta como respuesta a la demanda de transparencia y precisión sobre los requisitos de la regularización extraordinaria, de acuerdo con el comunicado emitido tras la reunión.

Tal como detalló la propia Abogacía en ese comunicado, mantienen la defensa de su papel como garante de la seguridad jurídica en todo el procedimiento. La organización subrayó que el marco de cooperación recién acordado tiene como meta que ninguna duda quede sin resolver para quienes participen en el proceso, asegurando que los detalles de la regulación, por mínimos que sean, se aborden de manera pública y comprensible.

La vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, encabezó la reunión junto a representantes ministeriales. Vallejo señaló la importancia de que los abogados integren estos espacios como garantía para los ciudadanos, ya que esta intervención profesional ayuda a protegerles frente al ejercicio ilegal de la profesión y las prácticas poco claras, en línea con lo reflejado en el comunicado institucional. Junto a Vallejo participaron Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo, y Borja Vargues, secretario general técnico de la institución.

Las autoridades y representantes legales coincidieron, según lo manifestado por la Abogacía, en la necesidad de una divulgación extensa sobre el proceso de regularización, dada la cantidad de personas en situación vulnerable a quienes puede afectar la nueva regulación. González puntualizó, según recogió Europa Press, que el asesoramiento jurídico cualificado se vuelve imprescindible para asegurar una correcta interpretación y aplicación de la normativa, evitando así posibles situaciones de indefensión y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.

Además de estas acciones, los representantes de la Abogacía y de los ministerios remarcaron la intención de asegurar que la información llegue a todos los interesados de forma clara y accesible, y que el acompañamiento de expertos permita prevenir errores o malas interpretaciones que puedan derivar en consecuencias negativas para quienes buscan regularizar su situación. Esta coordinación pretende, según publicó Europa Press, dotar a la ciudadanía de herramientas suficientes para abordar la regularización extraordinaria con todas las garantías legales.

A lo largo del comunicado, el Consejo General de la Abogacía destacó la trayectoria y especialización de los letrados que trabajan en materia de extranjería en España, señalando la complejidad de las situaciones enfrentadas en los puntos de mayor presión migratoria y la constante necesidad de salvaguardar los derechos de quienes buscan estabilidad jurídica en el país. Informó, además, que la Abogacía valoró la disposición del Gobierno para ejecutar un proceso informativo riguroso e inclusivo, en palabras del propio González, quien calificó de logro el estar presentes en la construcción de una respuesta institucional ante la regularización extraordinaria.