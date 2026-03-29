Espana agencias

Feijóo cumple cuatro años en Génova con un PP unido por sus victorias electorales pero sin liberarse de la sombra de Vox

Tras consolidar la principal fuerza de oposición y aumentar el poder territorial del partido tras su llegada, Núñez Feijóo enfrenta el desafío de distanciarse definitivamente de la influencia de Vox, que sigue clave en varios gobiernos autonómicos

Guardar
Imagen KYSK5RXKWBFOZNMCPEQQ35KBOE

La relación entre el Partido Popular (PP) y Vox continúa definiendo los equilibrios de poder en diversas comunidades autónomas de España, mientras Alberto Núñez Feijóo encara su cuarto año al frente del PP con el objetivo de desvincularse de la influencia de la formación de Santiago Abascal. Según detalló Europa Press, a pesar de los logros territoriales y los avances electorales bajo el liderazgo de Feijóo, la presencia de Vox como socio necesario en gobiernos autonómicos como Extremadura, Aragón y Castilla y León mantiene a ambos partidos en una situación de interdependencia que condiciona la capacidad del PP para actuar con plena autonomía.

Europa Press informó que la llegada de Feijóo a la presidencia del PP, en abril de 2022, respondió a una crisis interna sin precedentes que desembocó en la salida de Pablo Casado. La tensión entre Casado e Isabel Díaz Ayuso llegó a su punto álgido tras la publicación de informaciones sobre presunto espionaje vinculado al entorno familiar de la presidenta madrileña. En ese contexto, Feijóo asumió la dirección del partido, heredando una formación fragmentada y un entorno político marcado por la competencia con Vox, que contaba entonces con 52 escaños y un 14,8% de los votos, según consignó el mismo medio.

Fuentes citadas por Europa Press señalaron que, durante los primeros meses de Feijóo en la sede de Génova, varias encuestas reflejaban un empate técnico entre PP y Vox. El temor a un “sorpasso” se encontraba vigente, y la crisis interna del PP se hacía patente en manifestaciones en la misma calle Génova. El relevo en la dirección del partido, según reportaron miembros de la formación a Europa Press, trajo consigo una dinámica de unidad y estabilidad organizacional que permitió a los populares presentarse como alternativa de gobierno y acumular poder territorial.

Tras abandonar la presidencia de la Xunta de Galicia, cargo en el que permaneció casi 14 años, Feijóo se instaló en la sede nacional del partido en Madrid. Desde entonces, ha centrado sus esfuerzos en consolidar un PP cohesionado, logrando, según Europa Press, victorias en diez de las últimas doce elecciones. Entre estos resultados destaca el ascenso del PP de 89 a 137 escaños en las generales de julio de 2023, una diferencia de 104 diputados frente a Vox. Los resultados se interpretan desde la dirección del partido como una recuperación del terreno perdido frente a la ultraderecha, aunque Vox conserva una posición relevante en varias autonomías.

El desarrollo electoral bajo el mandato de Feijóo ha tenido hitos significativos, como las elecciones andaluzas de junio de 2022. En esos comicios, Juanma Moreno obtuvo para el PP la primera mayoría absoluta en Andalucía, histórica plaza del PSOE. Posteriormente, el PP consolidó victorias en municipales, europeas y otras citas autonómicas, continuando con la estrategia de expansión territorial. El futuro inmediato del partido contempla la campaña para los próximos comicios andaluces del 17 de mayo, en la que Génova espera revalidar la mayoría absoluta de Moreno y reforzar la proyección nacional de Feijóo, publicó Europa Press.

La unidad interna del PP se ha reflejado también en la recuperación de la sintonía entre figuras históricas del partido. La foto del reencuentro entre José María Aznar y Mariano Rajoy, organizada en Valencia en febrero de 2023, sirvió como escenificación del cierre de divisiones previas. Feijóo ha hecho referencia en varias ocasiones a ambos expresidentes como sus referentes y ha defendido la consolidación de una única visión estratégica para la formación.

En el último congreso nacional del PP, celebrado en julio, Feijóo fue reelegido presidente con el 99,24% de los votos. En ese foro, subrayó la necesidad de alcanzar los 10 millones de votos en futuros procesos generales y presentó una serie de tareas prioritarias en caso de acceder a la Moncloa. Entre sus compromisos figuran la aprobación de un plan de regeneración democrática, políticas de reducción de la inmigración irregular, una bajada de impuestos, un pacto nacional del agua, medidas para vivienda, refuerzo del sistema sanitario y mejoras en materia de seguridad.

Durante ese cónclave, Feijóo reiteró su posicionamiento frente a la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en que su proyecto representaría “otra forma de gobernar” y reiteró su intención de “derogar el sanchismo”. De acuerdo con Europa Press, en la dirección del PP se considera que el ciclo político actual ofrece una “última oportunidad” a Feijóo para alcanzar la presidencia del Gobierno, tras la frustración generada por no lograrlo en 2023. Dirigentes del partido citados por el medio advierten que, si no se materializa este objetivo, el partido afrontaría una nueva pugna interna con Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno como principales aspirantes a la sucesión.

A pesar de los éxitos en las urnas y la expansión de su influencia en el panorama territorial, el PP de Núñez Feijóo no ha logrado desligarse por completo de Vox en varios gobiernos regionales. Según datos difundidos por Europa Press, la llave de la gobernabilidad que ostenta Vox en comunidades como Castilla y León, Aragón y Extremadura se perfila como un factor de peso ante una eventual repetición electoral a escala nacional, manteniendo el debate sobre la conveniencia y los límites de la colaboración con la extrema derecha en el centro de la estrategia popular.

Temas Relacionados

Partido PopularAlberto Núñez FeijóoVoxPedro SánchezIsabel Díaz AyusoJuanma MorenoCastilla y LeónMadridUnidad políticaEleccionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Los vigilantes identificaron rápidamente la maniobra de los internos al detectar movimientos sospechosos, evitando así el escape durante la madrugada, según informaron fuentes penitenciarias y sindicales, que denuncian fallos persistentes en los dispositivos de alarma del recinto

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

La capilla de San Andrés, la joya artística más oculta de Jaén

Infobae

Colapinto: Ha sido una carrera larga y frustrante, viendo el alerón trasero de otro coche

Infobae

Ecuador, sin Piero Hincapié, prepara en Butarque su partido ante Países Bajos

Infobae

Funcionarios de la cárcel catalana de Brians 2 frustran el intento de fuga de dos internos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

ECONOMÍA

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

Una empresa despide dos veces a una empleada y debe recontratarla otras dos tras perder los juicios: no prueba un supuesto robo y ahora debe pagar 11.000 euros de indemnización

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

DEPORTES

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial