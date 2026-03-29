El juez cita por tercera vez a Begoña Gómez para enviar su causa a un jurado popular

Madrid, 29 mar (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles, 1 de abril, a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicarle por tercera vez la decisión de que un jurado popular asuma el enjuiciamiento de la causa que se sigue en su contra.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid volvió a insistir en que un jurado popular asuma el procedimiento contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su decisión anterior por falta de motivación.

El juez ha citado por tercera vez a los tres acusados para comunicarles el envío del procedimiento a un jurado, pues ya lo hizo con una pieza separada de malversación y con la principal sobre tráfico de influencias, dos investigaciones que el magistrado tuvo que acumular en un solo procedimiento siguiendo también las instrucciones de la Audiencia Provincial.

La vista de este miércoles para concretar la imputación se exige en la ley del jurado. Como en las dos ocasiones anteriores, no está previsto que acudan al jugado ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados, según indican a EFE fuentes jurídicas, que detallan que no se ha solicitado ningún dispositivo especial de seguridad.

En esta vista, el magistrado debe concretar la imputación contra los investigados y las partes argumentar cómo quieren que discurra la causa: si archivar o seguir adelante practicando más diligencias.

Los tres investigados han presentado ya recursos de reforma contra la última decisión adoptada por el juez Peinado, pidiendo todos ellos que se archive la investigación de una causa que según la defensa de Begoña Gómez se instruye en su contra por ser "ser cónyuge del presidente del Gobierno".

En su auto, Peinado repasa los motivos por los que ve indicios de delito en que Gómez "desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno" citase a personas en Moncloa para impulsar una cátedra universitaria o escribiese "cartas sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos".

En las conductas de Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense, en sus relaciones con Barrabés y en el empleo que hizo de su asesora el magistrado detecta presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

En cambio, los tres investigados niegan los indicios de cada uno de los delitos que se les atribuyen y reprochan al juez "datos falaces", conjeturas, olvidos e interpretaciones forzadas en recursos cuya respuesta puede demorarse entre 5 y 8 meses al tratarse de una causa sin preso, como ya ha ocurrido en este mismo proceso, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

La de este miércoles es la segunda vez que Peinado fija declaraciones relevantes en este procedimiento un miércoles santo, después de que el año pasado acudiera a la Moncloa ese día -cuando la causa cumplía justo un año- para tomar declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El magistrado también ha citado en sábado y domingo.

El titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 41 cumple a finales del próximo mes de septiembre 72 años, que es la edad máxima para ejercer como juez según la ley, de manera que cabría la posibilidad, por los recursos que debe estudiar la Audiencia Provincial, de que tenga que jubilarse antes de poner fin a la instrucción. EFE