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Sánchez pone el foco en la economía al final de la legislatura y elige un perfil negociador para apaciguar a los socios

El Ejecutivo refuerza su compromiso con la estabilidad financiera y la cohesión política al incorporar a figuras con amplia experiencia negociadora y priorizar acciones destinadas a aliviar la presión económica derivada de la crisis internacional, según fuentes gubernamentales

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Arcadi España asumió la titularidad de Hacienda tras la reciente remodelación del Gobierno liderada por Pedro Sánchez, en un contexto donde la nueva configuración ministerial busca fortalecer el perfil negociador para manejar situaciones críticas como el sistema de financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Según publicó El País, España fue elegido por su amplia trayectoria en diálogo institucional y negociaciones a distintos niveles, un perfil que responde a la necesidad del Gobierno de mantener relaciones estables y efectivas con las comunidades autónomas y los socios parlamentarios.

De acuerdo con El País, esta reestructuración del Ejecutivo también implicó la promoción de Carlos Cuerpo, hasta ahora ministro de Economía, Comercio y Empresa, al puesto de vicepresidente primero. Esta decisión pone de relieve la importancia prioritaria que el Gobierno otorga al ámbito económico en la recta final de la legislatura, especialmente ante la incertidumbre internacional generada por la guerra de Irán y sus posibles repercusiones en el bolsillo de los ciudadanos. La fuente detalló que Sánchez trasladó al nuevo vicepresidente primero que debe continuar la línea de trabajo desempeñada hasta la fecha, resaltando la confianza puesta en su gestión.

El contexto que dio pie a estos cambios está marcado por la necesidad de afrontar la coyuntura económica, que el mismo Sánchez ha calificado como fundamental para la estabilidad política y social hasta el final del mandato, previsto para 2027. Según consignó El País, el mandatario enfatizó la relevancia de mantener el crecimiento nacional y evitar retrocesos, en un momento en el que la economía española ha mostrado datos que superan la media de la Unión Europea y de otras grandes potencias como Alemania o Francia.

Según informó El País, una de las primeras prioridades del renovado Ejecutivo ha sido la puesta en marcha y aprobación de un paquete de medidas anticrisis, diseñado para contener la escalada de precios en sectores básicos como la energía y el combustible. El decreto correspondiente fue defendido por Carlos Cuerpo ante el Congreso y convalidado recientemente, evidenciando el objetivo de mitigar el efecto directo de la guerra de Irán y sus consecuencias sobre los costes de vida. Medios gubernamentales citados por El País indican que, si el conflicto internacional se prolonga, se prevén nuevas actuaciones orientadas a minimizar el impacto en la economía doméstica.

Además del decreto de medidas económicas, queda pendiente de convalidación el decreto relativo a la vivienda, impulsado por el socio de Gobierno Sumar, pese a la falta de apoyos suficientes en la Cámara Baja. Según detalló El País, este tema continúa encabezando las preocupaciones ciudadanas, y su resolución constituye uno de los principales retos para el equipo dirigido por Sánchez.

Respecto a la adaptación del Gobierno frente a estos desafíos, El País reportó que el presidente activó los relevos tras el anuncio del presidente andaluz Juanma Moreno (PP) de la convocatoria de elecciones autonómicas, anticipándose a un escenario político de alta volatilidad. Tanto Carlos Cuerpo como Arcadi España recibieron la noticia unos días antes de que se hicieran oficiales sus nombramientos, y el propio Sánchez mantuvo encuentros personales con ellos en La Moncloa para comunicarles su nueva responsabilidad.

El recorrido profesional de Arcadi España ha quedado acreditado tanto por su experiencia como consejero de Política Territorial y de Hacienda en la Generalitat Valenciana, como por su papel en la negociación del llamado Pacto del Botànic de 2015, que permitió la formación de un gobierno tripartito entre el PSOE, Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana. Fuentes de Moncloa consultadas por El País han subrayado que España demostró capacidad para reducir tensiones y optimizar la coordinación con comunidades, incluso con aquellas gobernadas por la oposición.

Según relató El País, la jornada en la que se confirmó su nombramiento como ministro de Hacienda, Arcadi España decidió regresar al ministerio para organizar llamadas y preparar la transición, destacando su compromiso con la continuidad laboral antes que celebraciones personales. En el entorno del nuevo ministro, se destaca su dedicación al servicio público y su experiencia como jefe de gabinete del expresidente valenciano Ximo Puig, donde consolidó un perfil técnico e institucional.

Al frente de Hacienda, España tendrá como principal cometido negociar la financiación autonómica, asunto que quedó pendiente de la etapa de su antecesora María Jesús Montero, y cuya resolución enfrenta resistencia en varias comunidades. Asimismo, recae sobre él la responsabilidad de sacar adelante los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, lo que permitirá evitar la circunstancia excepcional de un mandato completo sin cuentas generales acordadas, una prioridad señalada por el Ejecutivo según El País.

El nuevo orden ministerial pretende, según apuntó El País, reforzar tanto la cohesión política interna como la capacidad operativa del Gobierno para ofrecer respuestas a la ciudadanía en un clima internacional de inestabilidad. Sánchez se ha mostrado consciente de que los resultados económicos y la percepción positiva de estos datos entre el electorado constituyen factores decisivos para el futuro político del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones generales. La reciente remodelación, en palabras del propio presidente durante una comparecencia en La Moncloa recogida por El País, se planteó con carácter “quirúrgico” y enfocado a consolidar la confianza de los socios parlamentarios y los ciudadanos.

Finalmente, las medidas ya vigentes para paliar los efectos de la crisis internacional, junto con la previsión de nuevos decretos, marcan el eje de acción del Gobierno en este nuevo tramo de legislatura. El reto de sostener el crecimiento económico en paralelo a la estabilidad política queda en manos de figuras con reconocida experiencia negociadora, en un contexto condicionado por factores externos y la presión interna de la opinión pública sobre asuntos como el acceso a la vivienda y el coste de la energía. El País sigue de cerca la evolución de estos procesos y las nuevas dinámicas en el seno del Ejecutivo, enmarcando las recientes decisiones dentro de la estrategia para agotar el mandato hasta 2027 y garantizar la viabilidad de la actual coalición de Gobierno.

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