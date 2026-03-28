Oltra anuncia su regreso a la primera línea política y "acepta el reto" de ser candidata a la Alcaldía de Valencia

Durante su intervención ante los militantes de Compromís en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, Mónica Oltra se apoyó en la frase del suéter de su hijo —"Por larga que sea la noche, siempre rompe el alba"— para expresar que ha llegado el momento de "romper la oscuridad". A partir de ese sentimiento, anunció públicamente su regreso al escenario político y aceptó el desafío de encabezar la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Valencia. Según consignó Europa Press, Oltra formalizó esta decisión luego de que Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso y portavoz de Iniciativa, formulara una petición directa: "Si tú quieres, queremos que seas la próxima alcaldesa de València".

Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, confirmó su disposición a volver a la primera línea tras casi cuatro años alejada a raíz de su dimisión debido a su imputación en el proceso judicial por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Tal como publicó Europa Press, Oltra agradeció el respaldo recibido durante este período y expresó: "Gracias por haberme sostenido estos cuatro años", definiendo ese tiempo como un "refugio del silencio". Durante este acto en Valencia, la política manifestó su firme deseo de convertirse en la cabeza de Compromís para los próximos comicios municipales.

En su discurso, Oltra abordó las dificultades que enfrentó y subrayó que, aunque dos jueces no hallaron indicios suficientes de delito, la presión judicial permaneció. El pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió juicio oral en su contra y contra parte de su equipo en la Conselleria, después de una orden de la Audiencia de Valencia y contrariando la posición de la Fiscalía, según reportó Europa Press. Oltra sostuvo: "Aunque dos jueces han dicho que no hay indicios, la derecha judicial ha dicho que nuestra pena es sentarnos en el banquillo", remarcando la dimensión política que atribuye al proceso.

La exlíder de Compromís relacionó su situación con lo que calificó como una ofensiva de la extrema derecha y del "fascismo", y advirtió sobre el peligro de permanecer en silencio. “Cada día de silencio ganan los malos, la extrema derecha y el fascismo”, afirmó, advirtiendo sobre la hegemonía de estas posiciones. Destacó el contexto internacional con una referencia directa al conflicto de Gaza, que describió como "el ejemplo paradigmático" de la falta de compasión y de “un mundo sin piedad ni perdón”.

Además, Oltra citó la detención del exdiputado madrileño y dirigente de Podemos, Serigne Mbaye, quien fue aprehendido por la Policía Nacional, episodio que calificó como una manifestación de violencia institucional. Según Europa Press, la exvicepresidenta insistió en que la izquierda no puede imitar los métodos de sus adversarios: "Si hacemos como ellos, han ganado ellos", y sostuvo que la respuesta debe construirse desde el rechazo al odio. "El odio no se expulsa con odio, sino con amor", puntualizó.

Durante el congreso, Oltra también criticó el actual sistema de recaudación fiscal y la distribución de la riqueza. Utilizó como ejemplo la acumulación de patrimonios individuales frente a la pobreza de otros sectores sociales: "Cuando un hombre tiene 5.600 millones de dólares y hay personas que no tienen ni uno para comer, ha fallado el sistema de impuestos y la redistribución de la riqueza", sostuvo ante la audiencia, según destacó Europa Press.

En el plano de la gestión pública, Oltra expresó señalamientos hacia el trabajo del Consell, entonces encabezado por Carlos Mazón, durante el episodio de la avenida de lluvias (dana) que afectó Valencia el 29 de octubre de 2024, donde fallecieron 230 personas y se registraron daños materiales de importancia. De acuerdo con su perspectiva, la catástrofe debe asociarse al fenómeno del cambio climático y enfatizó la necesidad de poner el foco en las causas en lugar de las consecuencias. Oltra criticó el negacionismo ante el cambio climático y reclamó una postura social activa contra la injusticia y en rechazo a la guerra y al comercio de armas: "No a la guerra con armas", expresó según recogió Europa Press.

La exvicepresidenta también propuso una renovación en la forma de hacer política, donde la presencia y el contacto directo con la ciudadanía sean prioritarios. “Tenemos que pasar de 'tik tokear' a toquetear", reivindicó ante los militantes, explicando la necesidad de retomar acciones en las calles, en las plazas y en los hogares, buscando convencer y explicar en persona a la ciudadanía sus propuestas políticas.

Durante el emotivo acto, Oltra reconoció su propio desgaste a lo largo de estos años, haciendo alusión a las "tres heridas de Miguel Hernández: la de la muerte, la de la vida y la del amor". Sin embargo, reafirmó su voluntad de sobreponerse a esas heridas: "Hoy no puede ganar la muerte, hoy gana la vida y gana el amor".

Europa Press informó que tras el discurso, fuentes conocedoras señalaron que la aspiración es construir una candidatura “abierta y plural”, capaz de aglutinar a formaciones situadas a la izquierda del PSOE. En relación a su situación judicial, esas mismas fuentes destacaron que ni el juez instructor ni la Fiscalía han detectado indicios de delito, y que el proceso solo continúa por la acusación sostenida por sectores de la extrema derecha.

El anuncio de Oltra fue recibido con aplausos y entusiasmo por los militantes presentes en el congreso de la coalición, consolidando la idea de un retorno al liderazgo activo después de un periodo de silencio marcado por el proceso judicial. La exvicepresidenta concluyó su intervención reiterando su aceptación al desafío y la llamada a la movilización social frente al odio y la injusticia, elementos que según su visión deben estar en el centro de la estrategia política de Compromís en el contexto electoral venidero.