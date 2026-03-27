Torres dice que la creación del órgano bilateral aeroportuario con Euskadi respeta la Constitución, el Estatuto y la Ley

El avance en los traspasos de competencias relacionados con los seguros agrarios combinados y la ampliación de atribuciones sobre tráfico y circulación de vehículos formaron parte de los temas abordados durante la reciente Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno central y Euskadi. Según informó la rueda de prensa presidida por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Imanol Pradales, lehendakari, ambas administraciones acordaron una docena de pactos enfocados en reforzar el diálogo institucional y la colaboración en diferentes sectores, incluyendo la creación de un nuevo órgano bilateral aeroportuario.

De acuerdo con el medio fuente, durante la comparecencia Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, señaló que la decisión de establecer este órgano bilateral tiene como finalidad fortalecer la cooperación reforzada, aumentar la capacidad de propuesta del Gobierno vasco y mejorar la interlocución con el Gobierno de España. Torres subrayó que este paso se ha dado dentro del respeto a los marcos jurídicos actuales, incluyendo la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la legislación vigente.

Tal como publicó la fuente, la reunión respondió a los plazos y compromisos institucionales adquiridos previamente por ambas partes. También se indicó que antes del verano se celebrará una nueva comisión bilateral, cumpliendo con el calendario de trabajo ya establecido entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco.

En la valoración del ministro Torres, la comisión representa un mecanismo relevante de colaboración institucional en un contexto de diferencias políticas, defendiendo su utilidad para articular la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, enmarcó los acuerdos alcanzados como parte del desarrollo estatutario y reiteró que las transferencias se ejecutan siempre desde el diálogo institucional y siguiendo el marco legal establecido.

Entre los acuerdos relevantes recogidos por el Ministerio y difundidos por el medio, figura el refuerzo de la financiación para la pequeña y mediana empresa industrial vasca, la creación de un nuevo marco de colaboración financiera, atención a la pesca recreativa, y el refuerzo tanto de la seguridad pública como privada. También se incluyó un acuerdo sobre el Régimen Electoral Municipal. En materia de infraestructuras, la cooperación estratégica se concreta en el órgano bilateral aeroportuario, configurándose como una entidad paritaria que incrementa la participación vasca en la toma de decisiones aeroportuarias.

El medio detalló que, al profundizar en las competencias cedidas, se destacó el trabajo continuo hacia una mayor autonomía en la gestión de tráfico y circulación de vehículos en el ámbito vasco, así como en los aspectos vinculados a los seguros agrarios combinados. El ministro Torres interpretó la consolidación de estos acuerdos como una muestra de la capacidad para mantener el pacto y la libertad institucional, junto a la eficacia en la gestión pública.

Finalmente, el medio reportó la apertura de nuevas líneas de negociación para futuros acuerdos, que abarcan sectores como la industria y energía, la salud y la inmigración. Según Ángel Víctor Torres, todas estas iniciativas encajan dentro de una estrategia de cooperación institucional sustentada en el respeto y la legalidad, y buscan fortalecer la relación entre el Gobierno del Estado y el Ejecutivo vasco a partir del reconocimiento de competencias y la búsqueda de soluciones conjuntas para los diferentes retos de la administración pública.