Prisión para 9 de los 17 detenidos en una operación antidroga en Las Palmas de Gran Canaria el martes

Una persona en situación de drogodependencia custodiaba de forma permanente uno de los inmuebles vinculados a la organización desarticulada en Las Palmas de Gran Canaria, residiendo en condiciones “muy precarias”, según detalló la Policía Nacional. Esta red, dedicada al tráfico de heroína y crack, gestionaba narcopisos empleados no solo como puntos de venta, sino también como lugares de consumo y refugio, lo que generaba un entorno de elevada conflictividad y alarma social entre los residentes. La noticia principal radica en la desarticulación de esta red criminal tras el desarrollo de una operación que culminó con la detención de 17 personas, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional.

De acuerdo con información facilitada por la Policía Nacional y recogida por diferentes medios, el operativo antidroga se desplegó durante la madrugada del martes 24 de marzo en los barrios de San Cristóbal, San José y La Suerte, todos ellos ubicados en la capital grancanaria. Este dispositivo permitió a los agentes realizar la entrada y registro en 11 viviendas utilizadas como narcopisos, lugares donde los implicados organizaban turnos para la venta de heroína y crack, y habilitaban los espacios para el consumo en su interior.

Tal como publicó la Policía Nacional en su nota de prensa, la investigación se inició tras la detección de un punto de venta de drogas muy activo en San Cristóbal. Las indagaciones posteriores llevaron a confirmar la actividad de varios clanes familiares que operaban tanto en la vía pública como en domicilios adaptados para el tráfico y consumo de sustancias. En algunos de estos pisos, los detenidos ejercían presión e intimidación sobre los vecinos, recurriendo a amenazas para asegurar la continuidad de su actividad delictiva y su predominio territorial.

El medio informativo oficial destacó que la actividad desarrollada por esta red provocó un aumento de delitos diversos en la zona, así como una percepción de inseguridad constante entre los residentes. Uno de los puntos de venta descubiertos por los agentes se localizaba en las inmediaciones de centros educativos, lo que agravó la alarma social causada en el entorno.

Durante el operativo, algunos investigados intentaron deshacerse de la droga arrojándola por el sistema de saneamiento del edificio. Parte de estas sustancias fue recuperada posteriormente por la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional, según informó el cuerpo policial. Los registros realizados se distribuyeron con ocho actuaciones en San Cristóbal, dos en San José y una en La Suerte, donde residía el principal encausado y presunto cabecilla de la organización.

En total, la intervención permitió la incautación de 3,3 kilogramos de heroína, 1,1 kilogramos de cocaína, 51 gramos de crack, 465 gramos de anfetamina, 57 gramos de MDMA, algo más de 1 kilogramo de hachís en sus distintas formas, y 12,8 kilogramos de fenacetina junto a otras sustancias para el corte de estupefacientes. Además, los agentes encontraron 35.000 euros en efectivo y material diverso, incluyendo chalecos reflectantes y placas identificativas falsas de la Guardia Civil, una pistola simulada, un táser, pasamontañas, grilletes y herramientas de cerrajería. Este material, reportó la Policía Nacional, presuntamente era empleado para cometer robos a otras organizaciones criminales, acción conocida como “vuelcos”.

El desarrollo de la operación implicó la actuación de más de 120 agentes pertenecientes a distintas unidades: los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Medios Aéreos, la Unidad de Subsuelo, la Unidad de Guías Caninos y la Brigada Provincial de Policía Judicial, indicó la autoridad policial.

Tras la realización de las diligencias correspondientes, los 17 detenidos fueron puestos a disposición judicial. Según recogió la Policía Nacional, la autoridad judicial liderando la investigación decidió ordenar el ingreso en prisión provisional de nueve de los encausados, medida adoptada a la espera de ulteriores decisiones en la instrucción de la causa por tráfico de drogas y otros delitos asociados a la organización.