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El Supremo reduce a 39.000 euros el cálculo de las costas procesales a pagar por García Ortiz tras el juicio

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El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente la impugnación por "indebidas" de la tasación de costas procesales a pagar por el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz después del juicio, reduciéndolas a la mitad, 39.000 euros.

Así consta en un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Supremo, recogido por Europa Press.

Cabe recordar que el alto tribunal había calculado en 79.942,70 euros las costas del proceso judicial por el que el ex fiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tanto la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, como por la Fiscalía, recurrieron esa cantidad por considerarlas indebidas y excesivas.

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