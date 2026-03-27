El PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es la "zona cero de la corrupción del PP"

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) informó que presentará una comparecencia judicial en la causa abierta por presuntas irregularidades en la gestión de los bonos comercio en la provincia de Alicante, situando este asunto como uno de los ejes principales de su trabajo político en la región. Según detalló el medio de comunicación, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, encabezó en Alicante la comisión ejecutiva nacional del partido, donde anunció que el PSPV-PSOE se personará en el procedimiento en el que está siendo investigado Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme).

De acuerdo con la información difundida, la causa judicial investiga supuestas irregularidades cometidas durante la gestión del programa de bonos comercio financiado por la Diputación de Alicante, destinados a los municipios de la provincia en 2022 y 2023. El caso se encuentra bajo la instrucción del juez titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Alicante.

La secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana subrayó ante los medios la relevancia que tiene Alicante en la estrategia socialista, señalando que la elección de celebrar allí la comisión ejecutiva responde tanto a la prioridad política que otorgan al territorio como a la voluntad de responder a lo que califican como un modelo de gestión “especulativo” por parte del Partido Popular, formación política que dirige las instituciones provinciales desde hace años. Según publicó el medio, Morant afirmó que “Alicante es la zona cero del modelo especulativo del Partido Popular y sus escándalos”, apuntando que este contexto ha permitido la aparición de irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública, la privatización de servicios sanitarios y la gestión de programas como el bono comercio.

En palabras de Morant recogidas por el mismo medio, la dirigente socialista sostuvo que el Partido Socialista busca representar a la mayoría social en la provincia, citando su presencia en alcaldías de municipios como Alicante, Benidorm, Torrevieja y Orihuela. Subrayó además que el partido presentará una batería de propuestas alternativas frente al actual modelo de gestión liderado por el Partido Popular, el cual considera agotado y desconectado de las necesidades de la ciudadanía alicantina.

Tal como consignó el medio, Morant también abordó cuestiones internas del partido, como la actual dirección gestora al frente del PSPV en Alicante, presidida por José Antonio Amat. Al respecto, defendió la continuidad de la gestora como parte de una estrategia para ofrecer una alternativa política a la ciudad, afirmando: “Lo que tiene relevancia social es el proyecto político que nosotros presentemos para la ciudadanía”. Agradeció el trabajo de la gestora y aseguró que la percepción ciudadana hacia el partido ha cambiado de manera favorable.

En relación con potenciales candidaturas a la alcaldía de Alicante, Morant afirmó que el PSPV no actúa en función de cálculos estratégicos inmediatos sino que prioriza su labor de oposición, y destacó la actuación de la portavoz Ana Barceló y de la dirección del partido como una voz crítica ante los recientes acontecimientos. Sostuvo: “Aquí hemos tenido una voz clara de denuncia de condena que ha guiado la decencia y la moral en la ciudad de Alicante", atribuyendo al Partido Popular la modificación de normativas para, según sus palabras, beneficiarse de la gestión de vivienda protegida.

Según reportó el medio, la secretaria general concluyó sus declaraciones subrayando el compromiso del partido por presentar una alternativa política sólida y un equipo preparado para encarar los retos de Alicante: “Que tenga la ciudadanía la tranquilidad y la certeza de que el Partido Socialista haremos nuestro trabajo, presentaremos al mejor equipo y al mejor proyecto alternativo”.

El proceso judicial en torno a los bonos comercio continúa en etapa de instrucción, mientras el PSPV ha decidido intervenir formalmente en la causa, señalando así su intención de influir tanto en el procedimiento judicial como en el debate político de la provincia. Fuentes del partido insisten en que su decisión responde a una estrategia de transformación política y social en Alicante, en un contexto de fuerte confrontación institucional con el Partido Popular, al que acusan de haber creado un “cortijo” político tras décadas de gobierno en la región, según reportó el medio.

Durante la ejecución de la comisión ejecutiva nacional en Alicante, la formación socialista reiteró que el caso de los bonos comercio representa un símbolo del tipo de políticas que la formación pretende erradicar, poniendo el foco en la transparencia y la representatividad de las propuestas dirigidas a la ciudadanía alicantina.