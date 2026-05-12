Nueva York inicia la cuenta atrás para el Mundial con una muestra polideportiva de trofeos

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 12 may (EFE).- A exactamente un mes para que Estados Unidos debute en el Mundial 2026 como uno de los países anfitriones, el Museo Americano de Historia Natural presentó este martes 'For the win', una exposición de medallas, anillos y trofeos de más de 15 deportes que celebra la cultura atlética del país.

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La exposición abarca deportes como fútbol americano, baloncesto, beisbol, tenis, boxeo, natación, golf y, cómo no, el fútbol -soccer para los locales- que, pese a no ser el deporte mayoritario del país, centra el interés actual de los estadounidenses a las puertas de acoger el segundo Mundial de su historia.

'For the win' estará disponible con la entrada habitual del museo a partir del viernes 15 de mayo y contará con más de 70 anillos de campeones, trofeos, medallas, cinturones y otras joyas conseguidas a lo largo de los últimos 150 años.

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Una de las seis vitrinas que componen la exposición temporal del Museo Americano de Historia Natural (AMNH, por sus siglas en inglés) se centra en cómo el deporte rompe barreras. Entre varios nombres nombres que lucharon contra el racismo, destaca la medalla de oro de Jesse Owens.

Gina Strachan, nieta de Jesse Owens, declaró a EFE que es "un honor" que una de las medallas que ganó su abuelo en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 sea uno de los focos de la exposición deportiva del museo.

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En esos JJ. OO. organizados por la Alemania nazi, Owens, afroamericano, conquistó hasta cuatro medallas de oro en varias pruebas de atletismo y despachó las corrientes crecientes sobre la raza aria que impulsaba Hitler.

Uno de los objetos que copa más la atención de la exposición es un cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés), y por ello el AMNH invitó personalmente a Claressa Shields. La estadounidense, oriunda de Míchigan, es 19 veces campeona del mundo e indiscutible mejor boxeadora de siempre.

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Shields, conocida como 'GWOAT' -acrónimo inglés adaptado de 'GOAT' para referirse a la mejor mujer de todos los tiempos- dijo a EFE que cada vez que escucha hablar de Muhammad Ali le dan "escalofríos por lo poderoso, fuerte y grandioso que fue".

Otro invitado del AMNH fue el jugador de fútbol americano Justin Tuck, dos veces ganador de la Super Bowl con los New York Giants, quién criticó duramente los precios de la Copa del Mundo.

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"No soy muy fan del fútbol. Desgraciadamente iré a varios partidos del Mundial con mi familia. Lo digo así porque las entradas son realmente muy caras", expresó entre risas.

Como representante del fútbol en la exposición del museo, compareció el exjugador de la selección de Estados Unidos Marcelo Balboa.

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El antiguo miembro del equipo estadounidense que fue anfitrión de su primer Mundial en 1994 se mostró sorprendido de "cuánto ha crecido el fútbol en los últimos 30 años".

"Si este Mundial crea la mitad de la afición que creó el que disputamos en 1994, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar en los próximos años", apuntó el exfutbolista de origen argentino.

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El museo ha organizado un programa especial de cara al Mundial con esta exposición y otras actividades para niños, además de anunciar que ofrecerá la posibilidad de ver más de 40 partidos del torneo -la mayoría de la fase de grupos- en uno de sus teatros en directo.

"Queremos asegurarnos de que las familias puedan venir a animar a su equipo y que sean ganadores o perdedores elegantes. Creemos que es importante que los niños estén en un entorno donde puedan celebrar el fútbol y buscaremos un componente familiar", aseguró la vicepresidenta de participación pública del AMNH, Carol Tang. EFE

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