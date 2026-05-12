Espana agencias

1-2. Lookman y Sorloth impiden a Osasuna sellar la permanencia

Guardar
Google icon

Pamplona, 12 may (EFE).- El Atlético de Madrid ganó 1-2 en El Sadar gracias a los goles de Lookman, de penalti, y Sorloth y sigue peleando por ser tercero en LaLiga EA Sports, mientras que Osasuna sigue sin sellar la permanencia.

El Atlético de Madrid pareció regalar la posesión, aunque pronto adelantó líneas en busca del rival. En el minuto 14 Griezmann forzó la mano de Galán dentro del área en un buen contragolpe del Atlético. El árbitro no señaló penalti, pero fue requerido por el VAR y, tras ver la acción en el monitor, rectificó. Lookman se encargó de transformar en el 0-1.

PUBLICIDAD

Osasuna metió una marcha más, aunque Budimir falló dos claras ocasiones. La segunda fue muy clara, recogiendo el regalo de Koke en la salida de balón para quedarse solo ante Musso. El croata quiso picarla, golpeando al esférico con demasiada fuerza.

Se lesionó Raul Moro en el minuto 36 y entró Kike Barja en la misma posición. Los navarros pidieron penalti sobre Budimir ante un Atlético que resistía el empuje de los locales. Catena se salvó de cometer penalti sobre Pubill antes de que el colegiado José Luis Guzmán anulase, a instancias del VAR, el penalti pitado de Musso sobre Budimir.

PUBLICIDAD

Salió Sorloth para dar más mordiente a los suyos. Osasuna estuvo mucho mejor que el Atleti en la segunda mitad, tocando rápido y con calidad, con un Barja que las quiso todas.

Dominaron los de Lisci a los de Simeone en todas las fases, con la peligrosidad de las contras rojiblancas. Y así fue. Sorloth, acudió al segundo palo para empujar a placer el centro de Llorente en el minuto 70.

Segunda amarilla para Llorente por cortar la contra osasunista en el minuto 78 para dar alas a los de Lisci. Supo aguantar el Atlético ante un Osasuna que recortó distancias con gol de Barja para acabar encajando la cuarta derrota del año en casa y seguir sin firmar la permanencia de manera matemática.

- Ficha técnica

1 – Osasuna: Aitor Fernández; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán (Bretones, m. 60); Torró (Aimar, m. 72), Moncayola; Rubén García (Raúl, m. 60), Moi Gómez (Osambela, m. 72), Raúl Moro (Barja, m. 37); y Budimir.

2 – Atlético: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Almada (Sorloth, m. 56), Mendoza (Le Normand, m. 18), Koke, Vargas, Lookman (Lenglet, m. 82) y Griezmann.

Goles: Lookman, 0-1 (m. 14), Sorloth, 0-2 (m. 70), Barja, 1-2 (m. 90).

Árbitro: José Luis Guzmán (Comité andaluz), asistido por José Luis Martínez e Iván Ríos. Amonestó a los locales Galán, Barja, Rubén García, Budimir, Catena, Boyomo y a Llorente (dos veces por lo que fue expulsado en el minuto 78), Koke, Pubill y Le Normand por parte visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de El Sadar ante 18.647 aficionados. EFE

le/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ángel Víctor Torres: "Fernando Clavijo se ha vuelto a equivocar. No había ningún positivo"

Infobae

Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte

Infobae

Nueva York inicia la cuenta atrás para el Mundial con una muestra polideportiva de trofeos

Infobae

Simeone: “No hubo partido donde el equipo no compitió”

Infobae

Medvedev pone fin a la aventura de Tirante y se cita con Landaluce en cuartos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

ECONOMÍA

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

DEPORTES

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”