Esther Gómez, divulgadora sanitaria, alerta sobre la hipertensión y la necesidad de educación en salud en ‘La Revuelta’

La divulgadora sanitaria analizó los principales retos de la enfermería en España (La Revuelta)

El último programa de ‘La Revuelta’, conducido por David Broncano, ha conmemorado el Día Mundial de la Enfermería con la presencia de la enfermera y divulgadora Esther Gómez, conocida por su perfil en redes sociales como @mienfermerafavorita y autora de la guía sanitaria De la cabeza a los pies.

La emisión ha combinado humor y educación sanitaria, centrándose en asuntos de prevención, higiene y actualidad médica ante la inquietud global generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Durante la conversación en el plató, Esther Gómez ha compartido que el brote de hantavirus constituye un riesgo sanitario y ha recomendado seguir la información oficial, pero ha señalado que la preocupación social puede derivar en actitudes excesivas.

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En la emisión se ha destacado que “no sé qué va a pasar, es algo peligroso y hay que estar atentos a las fuentes oficiales. Pero también creo que nos obsesionamos”, según ha manifestado la invitada en su intervención en La Revuelta. Además, Gómez ha recordado que la proporción de personal de enfermería en España es de 6 por cada 1.000 habitantes, una cifra que, en su opinión, debería duplicarse para alcanzar los estándares óptimos.

Prevención, autocuidado y retos de la enfermería

La presencia de Esther Gómez en el espacio presentado por David Broncano ha girado en torno a la difusión de prácticas médicas preventivas y la sensibilización respecto a problemas sanitarios contemporáneos.

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En el contexto del Día Mundial de la Enfermería, el espacio ha reivindicado la mejora de las condiciones laborales en el sector y ha señalado la escasez de profesionales sanitarios. La invitada ha defendido el valor de la enfermería como “el arte de los cuidados”, relacionando la calidad asistencial con el bienestar social.

La invitada alertó sobre el aumento de infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes (La Revuelta)

La conversación ha incluido cuestiones relativas al autocuidado y la detección precoz de enfermedades. Gómez ha insistido en la importancia de los cultivos de heces para la identificación del cáncer colorrectal, indicando que basta con una muestra “del tamaño de una avellana” para los análisis.

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Ha relatado una anécdota sobre un paciente que rellenó el recipiente de muestra en exceso y, tras dejarlo mal cerrado bajo el calor dentro de un coche, la muestra explotó, enfatizando la necesidad de seguir las indicaciones sanitarias para evitar estos errores.

Broncano compartió su experiencia personal al obtener una tensión de 14/9 durante el programa (La Revuelta)

La prevención de la hipertensión ha sido otro de los temas tratados en el programa. Gómez ha entregado a Broncano un tensiómetro y ha recalcado que “se estima que hay 1.400 millones de personas en el mundo con hipertensión y hay 600 millones de esas personas que no lo saben”.

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Durante el uso del tensiómetro en plató, Broncano ha obtenido una medición de 14/9, mientras que la invitada, diagnosticada de hipertensión y en tratamiento, ha mostrado un valor de 18-16, atribuyéndolo a los nervios y al contexto televisivo.

Educación sanitaria y hábitos cotidianos

La emisión ha derivado también hacia aspectos personales y educativos, donde David Broncano ha confesado su miedo a las extracciones de sangre. Ha relatado que, aunque todavía experimenta cierta ansiedad ante las analíticas, ha logrado mejorar su reacción recientemente; un sentimiento compartido por muchas personas, según palabras del propio presentador. Gómez ha explicado que los mareos provocados al realizar extracciones se deben a una respuesta fisiológica similar a la caída de tensión durante el sueño en épocas calurosas.

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La divulgadora ha alertado sobre la necesidad de actuar con rapidez ante heridas infectadas tras un viaje, como en el caso del colaborador Grison, y ha recordado el protocolo de actuación ante el atragantamiento: animar a toser si la persona es capaz, administrar golpes interescapulares si no hay tos, realizar la maniobra de Heimlich y proceder a RCP en caso de parada. Gómez ha destacado que este tipo de incidentes provoca entre 10 y 15 fallecimientos diarios en España, según los datos aportados en la retransmisión.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

En el plano de la salud sexual, Gómez ha advertido de que la popularización de la píldora anticonceptiva entre la juventud está provocando un incremento en las infecciones de transmisión sexual, ya que muchos jóvenes muestran más temor al embarazo que a contraer una ETS. La enfermera ha subrayado la conveniencia de utilizar métodos de protección adecuados en todas las prácticas sexuales, incluidas las orales, e informar sobre el uso de preservativos femeninos.

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El programa también ha tenido una reflexión de carácter familiar, cuando David Broncano ha compartido la costumbre de su abuelo de tomarse la tensión hasta dieciocho veces al día, influido por el contenido del espacio médico Saber vivir. La cita de Broncano ha servido para ilustrar la delgada línea entre el autocuidado responsable y la obsesión sanitaria, uno de los ejes sobre los que ha pivotado la intervención de Esther Gómez en La Revuelta.