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Simeone: “No hubo partido donde el equipo no compitió”

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Pamplona, 12 may (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró que su equipo no haya parado de competir este curso, tras la victoria ante Osasuna por 1-2 que terminaron con un jugador menos.

“Sabemos que cuando venimos acá es un partido complicado. Muchas pelotas dentro del área, mucha gente con esa sensación de penalti, con jugadas que generan dudas. Creo que jugamos muy bien y nos llevamos una victoria que queríamos”, indicó el argentino.

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Simeone valoró el choque de los suyos: “Ojalá que podamos seguir de esta manera los dos partidos que quedan”.

Elogió a Antoine Griezmann antes del último choque del francés en casa delante de su afición de este fin de semana. EFE

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le/jl

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