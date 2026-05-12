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Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte

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Buenos Aires, 12 may (EFE).- Diego Armando Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco tiempo antes de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, según surgió este martes de la declaración de dos médicos que lo trataron en una clínica privada antes de su fallecimiento.

La muerte del astro, según indicó la autopsia, se produjo a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca".

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Uno de los ejes centrales de la Fiscalía en el juicio para determinar las causas de su fallecimiento consiste en demostrar que Maradona tenía antecedentes y patologías cardíacas que su equipo médico, imputado en la causa, desatendió.

En su declaración de este martes, el cardiólogo Oscar Franco, quien trató a Maradona en la clínica privada Ipensa de la ciudad de La Plata el 2 de septiembre de 2020, afirmó que en ese entonces el astro tomaba una medicación para la hipertensión llamada Losartan.

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Marcos Correa, médico clínico que atendió a Maradona el 2 noviembre de ese año en esa misma clínica, destacó en su testimonio de este martes que, al registrar aquel día la medicación que tomaba el astro, halló tres medicamentos psiquiátricos pero ninguno para la hipertensión.

Según explicó Franco, la suspensión de esa medicación, sobre la cual no recibieron explicaciones, puede provocar "cambios a nivel arterial", después "a nivel miocardio" y una posible "falla cardíaca".

El cardiólogo recordó además que durante aquella consulta de septiembre se le realizaron al exfutbolista exámenes cardiológicos de rutina que "no arrojaron datos anormales", pese a lo cual, debido a los antecedentes del paciente, sugirió realizar un estudio de perfusión, que "sirve para tratar de determinar la probabilidad de enfermedad coronaria"

Franco subrayó que ese procedimiento no resultaba invasivo y tomaba solo unos 15 minutos, antes de enfatizar que finalmente el estudio no se llevó a cabo "por decisión del médico que estaba a cargo" de Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque.

La Fiscalía expuso luego un mensaje de audio en el que se escucha a Luque decir a Franco que un estudio de perfusión le parecía "demasiado", antes de agregar: "La idea es hacerle algo general y algo rápido por el tema del coronavirus y porque a él no le agrada mucho estar rodeado de médicos".

Los dos testigos de este martes se refirieron Luque, principal acusado en el juicio, como “el médico de cabecera de Maradona”, algo que han ratificado numerosos testigos a lo largo del proceso con términos como "médico a cargo" o "médico tratante", pero que la defensa del neurocirujano niega.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

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